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Мера Луцька Миколу Романюка госпіталізували

Джерела повідомляють, що мер Луцька в комі
Міського голову Луцька Миколу Романюка госпіталізовували у міську клінічну лікарню.
Мера Луцька Миколу Романюка госпіталізували Микола Романюк Фото: 0332.ua

Про це йдеться в заяві родини мера, повідомляє місцеве видання ВолиньPost.

В ній зазначається, що протягом декількох останніх годин містом поширилась інформація щодо госпіталізації та важкого стану Романюка.

"З метою уникнення всіляких непорозумінь і неточностей, повідомляємо, що Микола Ярославович дійсно був госпіталізований 31 січня цього року і перебуває на лікуванні в Луцькій міській клінічній лікарні", - йдеться у заяві.

Інші місцеві ЗМІ повідомляють, що Романюк у комі. Як стало відомо з надійних джерел журналістам видання 0322.ua, увечері 1 лютого здоров'я мера  різко погіршилось.

За достовірною інформацією, його вночі забрала "швидка". Нині Микола Романюк перебуває в реанімації у стані коми, що підтверджують і лікарі медичного закладу.

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02 02 2017 20:55
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