Мера Луцька Миколу Романюка госпіталізували

Міського голову Луцька Миколу Романюка госпіталізовували у міську клінічну лікарню.

Про це йдеться в заяві родини мера, повідомляє місцеве видання ВолиньPost.

В ній зазначається, що протягом декількох останніх годин містом поширилась інформація щодо госпіталізації та важкого стану Романюка.

"З метою уникнення всіляких непорозумінь і неточностей, повідомляємо, що Микола Ярославович дійсно був госпіталізований 31 січня цього року і перебуває на лікуванні в Луцькій міській клінічній лікарні", - йдеться у заяві.

Інші місцеві ЗМІ повідомляють, що Романюк у комі. Як стало відомо з надійних джерел журналістам видання 0322.ua, увечері 1 лютого здоров'я мера різко погіршилось.



За достовірною інформацією, його вночі забрала "швидка". Нині Микола Романюк перебуває в реанімації у стані коми, що підтверджують і лікарі медичного закладу.