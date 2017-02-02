Мера Луцька Миколу Романюка госпіталізували
Про це йдеться в заяві родини мера, повідомляє місцеве видання ВолиньPost.
В ній зазначається, що протягом декількох останніх годин містом поширилась інформація щодо госпіталізації та важкого стану Романюка.
"З метою уникнення всіляких непорозумінь і неточностей, повідомляємо, що Микола Ярославович дійсно був госпіталізований 31 січня цього року і перебуває на лікуванні в Луцькій міській клінічній лікарні", - йдеться у заяві.
Інші місцеві ЗМІ повідомляють, що Романюк у комі. Як стало відомо з надійних джерел журналістам видання 0322.ua, увечері 1 лютого здоров'я мера різко погіршилось.
За достовірною інформацією, його вночі забрала "швидка". Нині Микола Романюк перебуває в реанімації у стані коми, що підтверджують і лікарі медичного закладу.
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