RSS
НОВИНИ

Mercedes-Benz йде з росії

Ольга
Матарикіна
Концерн вже продав свій завод в рф
Mercedes-Benz йде з росії Фото з вільного доступу
Німецький автоконцерн Mercedes-Benz йде з рф. Компанія продала свій завод у Підмосков’ї та майно дилеру марки ГК "Автодім".
 
Про це повідомляє російський "Коммерсант" із посиланням на джерела на ринку.
 
Зазначається, що Mercedes-Benz закрив угоду з продажу заводу, що належить "Мерседес-Бенц Мануфекчурінг Рус", будівель з сервісними майданчиками та офісом, а також прав дистриб'ютора дилеру "Автодім". Очікується, що концерн зробить офіційну заяву 26 жовтня.
 
Так, німецький преміальний концерн залишить російський ринок.
 
Поставки автомобілів дорожчі за 50 тис. євро з ЄС і всіх машин із США до рф заборонені санкціями. Також інші обмеження фактично унеможливлюють стабільні поставки комплектуючих до РФ.
 
Активи в рф на кінець 2021 року Mercedes оцінював у 2 млрд євро.
 
Як пише видання, Mercedes став третім виробником у легковому автопромі, який залишає російський ринок. Раніше свої активи продали Renault та Nissan. Також у країні закрився завод Toyota. 
 
 
 
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 10 2022 11:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Розкол, дезорганізація, дестабілізація у країнах ЄС. путін прагне непомітно, через гібридну війну, вразити у серце Європи – The Guardian

Розкол, дезорганізація, дестабілізація у країнах ЄС. путін прагне непомітно, через гібридну війну, вразити у серце Європи – The Guardian

Слова про Україну, які мають почути американці. Війни виграються справами і переконливими аргументами – Еліот А. Коен

Слова про Україну, які мають почути американці. Війни виграються справами і переконливими аргументами – Еліот А. Коен

60 років Карибській кризі. росія так і не вилізла зі зношених кдбістських штанців

60 років Карибській кризі. росія так і не вилізла зі зношених кдбістських штанців

Коронавірус відпочиває? Наступна пандемія може виникнути через танення льодовиків – The Guardian

Коронавірус відпочиває? Наступна пандемія може виникнути через танення льодовиків – The Guardian

Перевірте свою готовність до блекауту. 5 найдешевших порад, які додадуть енергії

Перевірте свою готовність до блекауту. 5 найдешевших порад, які додадуть енергії

Протидія США ядерній загрозі путіна. Не симетричний удар у відповідь, а абсолютне його знищення в Україні – Дуглас Лондон

Протидія США ядерній загрозі путіна. Не симетричний удар у відповідь, а абсолютне його знищення в Україні – Дуглас Лондон

Коли бомбити москву? Історія має приклади символічних бомбардувань столиць держав-агресорів

Коли бомбити москву? Історія має приклади символічних бомбардувань столиць держав-агресорів

Завдання суровікіна – затягнути війну з Україною якнайдовше. 5 складових його кампанії на найближчі місяці – генерал-майор Мік Раян

Завдання суровікіна – затягнути війну з Україною якнайдовше. 5 складових його кампанії на найближчі місяці – генерал-майор Мік Раян

10 міфів про допомогу США Україні, які розганяють проросійські джерела – експерт Hudson Institute Люк Коффі

10 міфів про допомогу США Україні, які розганяють проросійські джерела – експерт Hudson Institute Люк Коффі

Україні натякають, що час припинити ігнорувати другий фронт. Ізраїль знищив третій іранський завод, де вироблялися дрони

Україні натякають, що час припинити ігнорувати другий фронт. Ізраїль знищив третій іранський завод, де вироблялися дрони

Українці стримують росіян під Бахмутом і наступають на Херсонщині. Том Купер про події на фронті за останні 2 дні

Українці стримують росіян під Бахмутом і наступають на Херсонщині. Том Купер про події на фронті за останні 2 дні

Роздуми про можливість мирних переговорів. Чому в Україні так важко знайти шлях до дипломатичного врегулювання – Лоуренс Фрідман

Роздуми про можливість мирних переговорів. Чому в Україні так важко знайти шлях до дипломатичного врегулювання – Лоуренс Фрідман

Суровікін намагатиметься паралізувати роботу влади і зробити життя цивільних жалюгідним - Том Купер

Суровікін намагатиметься паралізувати роботу влади і зробити життя цивільних жалюгідним - Том Купер

Карім Бензема – найкращий та одіозний. Володарю "Золотого м

Карім Бензема – найкращий та одіозний. Володарю "Золотого м'яча" залишилося взяти лише одну вершину

75 років російській операції "Захід" із депортації українців. росіяни не змінилися, але тепер Україна озброєна

75 років російській операції "Захід" із депортації українців. росіяни не змінилися, але тепер Україна озброєна

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.