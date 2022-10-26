Mercedes-Benz йде з росії

Концерн вже продав свій завод в рф

Німецький автоконцерн Mercedes-Benz йде з рф. Компанія продала свій завод у Підмосков’ї та майно дилеру марки ГК "Автодім".

Зазначається, що Mercedes-Benz закрив угоду з продажу заводу, що належить "Мерседес-Бенц Мануфекчурінг Рус", будівель з сервісними майданчиками та офісом, а також прав дистриб'ютора дилеру "Автодім". Очікується, що концерн зробить офіційну заяву 26 жовтня.

Так, німецький преміальний концерн залишить російський ринок.

Поставки автомобілів дорожчі за 50 тис. євро з ЄС і всіх машин із США до рф заборонені санкціями. Також інші обмеження фактично унеможливлюють стабільні поставки комплектуючих до РФ.

Активи в рф на кінець 2021 року Mercedes оцінював у 2 млрд євро.

Як пише видання, Mercedes став третім виробником у легковому автопромі, який залишає російський ринок. Раніше свої активи продали Renault та Nissan. Також у країні закрився завод Toyota.