Мережа Кабміну заражена вірусом, що атакував Україну

Вірус дістався і до урядових комп'ютерів

Комп'ютери Кабінету міністрів теж заразилися вірусом, який атакував України у вівторок, 27 червня.

"Якщо що, то у нас теж мережа "лягла", - повідомив віце-прем'єр Павло Розенко на своїй сторінці на Facebook і показав картинку, яку показують "всі комп'ютери уряду".

Нагадаємо, що близько полудня 27 червня на Україну почалася потужна вірусна атака. Її жертвами стали мережі Укренерго, ДТЕК, багатьох банків, ТРК "Люкс", "Нова пошта", мережі АЗС.

Атака почалася практично одночасно, близько 11:30 ранку. Вірус розповсюджується дуже швидко. Проявляється у відмові роботи комп'ютерів на платформі Windows. Перевантажується і зашифровується.