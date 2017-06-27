НОВИНИКомп'ютери Кабінету міністрів теж заразилися вірусом, який атакував України у вівторок, 27 червня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мережа Кабміну заражена вірусом, що атакував Україну
Вірус дістався і до урядових комп'ютерів
Фото: Павло Розенко
"Якщо що, то у нас теж мережа "лягла", - повідомив віце-прем'єр Павло Розенко на своїй сторінці на Facebook і показав картинку, яку показують "всі комп'ютери уряду".
Нагадаємо, що близько полудня 27 червня на Україну почалася потужна вірусна атака. Її жертвами стали мережі Укренерго, ДТЕК, багатьох банків, ТРК "Люкс", "Нова пошта", мережі АЗС.
Атака почалася практично одночасно, близько 11:30 ранку. Вірус розповсюджується дуже швидко. Проявляється у відмові роботи комп'ютерів на платформі Windows. Перевантажується і зашифровується.
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27 06 2017 15:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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