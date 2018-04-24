Мерія Харкова готує позови для припинення роботи п'яти ТРЦ
Керівникам цих об’єктів вже вручили акти та приписи на усунення порушень, а 73 керівників притягнуто до адміністративної відповідальності, - повідомляє мерія міста.
Станом на сьогодні у місті вже перевірили 88 об'єктів:
23 - торгово-розважальних і культурно-видовищних установ (виявлено 425 порушень);
чотири медичних установи (37 порушень);
61 заклад освіти (811 порушень).
Всього у Харкові місцями масового перебування людей визначено 672 заклади, з них – 221 ТРЦ та розважальні заклади.
Серед порушників, які влада має намір закрити, - ТРЦ Дафі.
Керівництво ще одного ТРЦ взагалі відмовилися допускати до перевірки пожежну інспекцію. Зокрема, йдеться про ТЦ Протон на пл. Захисників України, 7/8. Відповідний акт був направлений до поліції, а заклад спробують проінспектувати повторно.
"Є інформація, що там серйозні порушення", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, що ДержНС перевірила 1319 ТРЦ, лікарень та шкіл: виявлено понад 15 тис. порушень.
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