Мерія Харкова готує позови для припинення роботи п'яти ТРЦ

У Харкові за результатами перевірки влада готує позови до суду для закриття п’яти торгівельно-розважальних центрів.

Керівникам цих об’єктів вже вручили акти та приписи на усунення порушень, а 73 керівників притягнуто до адміністративної відповідальності, - повідомляє мерія міста.

Станом на сьогодні у місті вже перевірили 88 об'єктів:

23 - торгово-розважальних і культурно-видовищних установ (виявлено 425 порушень);

чотири медичних установи (37 порушень);

61 заклад освіти (811 порушень).

Всього у Харкові місцями масового перебування людей визначено 672 заклади, з них – 221 ТРЦ та розважальні заклади.

Серед порушників, які влада має намір закрити, - ТРЦ Дафі.

Керівництво ще одного ТРЦ взагалі відмовилися допускати до перевірки пожежну інспекцію. Зокрема, йдеться про ТЦ Протон на пл. Захисників України, 7/8. Відповідний акт був направлений до поліції, а заклад спробують проінспектувати повторно.

"Є інформація, що там серйозні порушення", - зазначається в повідомленні.