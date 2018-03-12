Мерія Парижа оцінює збитки від протестів у 3-4 млн євро
"Мерія Парижа оцінює суму збитків, завданих під час суботніх насильницьких акцій у столиці, у 3-4 млн євро", - повідомляє BFMTV.
Як повідомляє Europe1, у понеділок зранку відбулася нарада міністра фінансів Брюно Ле Мера з представниками бізнесу, на якій йшлося про підрахунок завданих збитків.
Зокрема, міністр висловив занепокоєння через загрозу для туризму у зв’язку з протестами, оскільки деякі готелі вже повідомили про падіння бронювань на 25-30%.
Ще до суботніх подій понад 200 компаній попросили уряд про компенсацію у зв’язку з протестами.
У суботу Францією прокотилася третя хвиля паливних протестів проти зростання акцизів на пальне, запланованого президентом Макроном. Найбільш руйнівний масштаб протестів виявився у Парижі, де протестувальники палили автомобілі, громили вітрини і навіть серйозно пошкодили Тріумфальну арку. Декілька сотень людей затримали, більше сотні отримали поранення тільки у французькій столиці.
Влада Франції навіть задумалася над можливістю надзвичайного стану, щоб запобігти повторенню насильства.
Нагадаємо, масові акції протесту почалися 17 листопада по всій території Франції. Жителі країни блокують дороги, перешкоджають руху вантажних автомобілів і перекривають доступ до паливних фабрик і складів. Вони виступають проти податків на бензин і дизельне паливо, які запровадив уряд Макрона з метою перевести людей на екологічні види транспорту.
Також, паризька поліція застосувала сльозогінний газ і водяну гармату проти протестувальників.
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