Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Мерія пообіцяла жителям Дніпра три нові станції метро за чотири роки

Прогноз розрахований на "найважчий перебіг робіт"
Дніпровська міська рада планує відкрити 3 нові станції метрополітену до літа 2023 року.
Мерія пообіцяла жителям Дніпра три нові станції метро за чотири роки Фото: facebook.com/dnepropetrovska.oblderg

"При найважчому варіанті перебігу робіт компанія-підрядник обіцяє запустити станції в середині 2023 року", - повідомив заступник мера міста Михайло Лисенко.

За його словами, цього року у державному бюджеті було передбачено 227,9 млн гривень на завершення будівництва метрополітену у Дніпрі.

До 2023 року в експлуатацію планують ввести станції "Центральна", "Театральна" і "Музейна", всі вони розташовані на проспекті Дмитра Яворницького.

Після завершення робіт протяжність лінії метро збільшиться с 7,1 до 11,1 км.

Дніпровський метрополітен складається з шести станцій на одній лінії, річний пасажиропотік  налічує 7,4 млн осіб. Контракт про проект трьох нових станцій підписало бюро Захи Хадід у вересні цього року.

Нагадаємо, через здорожчання електроенергії за формулою Роттердам+ цього року в українських містах відбувається підвищення ціни на проїзд у метро, тролейбусі та трамваї.

Естонія стала першою європейською країною, яка запровадила безкоштовний проїзд у громадському транспорті майже на всій території країни.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 11 2018 16:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника"

Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.