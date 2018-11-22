Мерія пообіцяла жителям Дніпра три нові станції метро за чотири роки
"При найважчому варіанті перебігу робіт компанія-підрядник обіцяє запустити станції в середині 2023 року", - повідомив заступник мера міста Михайло Лисенко.
За його словами, цього року у державному бюджеті було передбачено 227,9 млн гривень на завершення будівництва метрополітену у Дніпрі.
До 2023 року в експлуатацію планують ввести станції "Центральна", "Театральна" і "Музейна", всі вони розташовані на проспекті Дмитра Яворницького.
Після завершення робіт протяжність лінії метро збільшиться с 7,1 до 11,1 км.
Дніпровський метрополітен складається з шести станцій на одній лінії, річний пасажиропотік налічує 7,4 млн осіб. Контракт про проект трьох нових станцій підписало бюро Захи Хадід у вересні цього року.
Нагадаємо, через здорожчання електроенергії за формулою Роттердам+ цього року в українських містах відбувається підвищення ціни на проїзд у метро, тролейбусі та трамваї.
Естонія стала першою європейською країною, яка запровадила безкоштовний проїзд у громадському транспорті майже на всій території країни.
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