Мерія пообіцяла жителям Дніпра три нові станції метро за чотири роки

Дніпровська міська рада планує відкрити 3 нові станції метрополітену до літа 2023 року.

"При найважчому варіанті перебігу робіт компанія-підрядник обіцяє запустити станції в середині 2023 року", - повідомив заступник мера міста Михайло Лисенко.

За його словами, цього року у державному бюджеті було передбачено 227,9 млн гривень на завершення будівництва метрополітену у Дніпрі.

До 2023 року в експлуатацію планують ввести станції "Центральна", "Театральна" і "Музейна", всі вони розташовані на проспекті Дмитра Яворницького.

Після завершення робіт протяжність лінії метро збільшиться с 7,1 до 11,1 км.

Дніпровський метрополітен складається з шести станцій на одній лінії, річний пасажиропотік налічує 7,4 млн осіб. Контракт про проект трьох нових станцій підписало бюро Захи Хадід у вересні цього року.

Нагадаємо, через здорожчання електроенергії за формулою Роттердам+ цього року в українських містах відбувається підвищення ціни на проїзд у метро, тролейбусі та трамваї.

Естонія стала першою європейською країною, яка запровадила безкоштовний проїзд у громадському транспорті майже на всій території країни.