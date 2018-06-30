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Меркель домовилась з 14 країнами про пришвидшення процедури повернення мігрантів

Меркель хоче розміщувати шукачів притулку, які вже зареєстровані в інших країнах ЄС, в спеціальних "якірних центрах"
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель отримала згоду 14 країн ЄС про пришвидшення процедури повернення мігрантів.
Меркель домовилась з 14 країнами про пришвидшення процедури повернення мігрантів Фото: REUTERS

Це випливає зі звернення німецької канцлерки та лідерки Християнсько-демократичного союзу (ХДС) до лідерів партій і фракцій Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) та Християнсько-соціального союзу (ХСС), яке є у розпорядженні агенції dpa, повідомляє Deutsche Welle.

У документі йдеться про такі країни: Бельгія, Данія, Естонія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Польща, Португалія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція.

Зазначається, що документ складається з восьми сторінок. Згідно з ним, Меркель хоче розміщувати шукачів притулку, які вже зареєстровані в інших країнах ЄС, в спеціальних "якірних центрах". Канцлерка поінформувала коаліційних партнерів про результати переговорів під час окремих телефонних розмов.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель визнала неможливим досягти загального плану дій, після того, як частина країн Євросоюзу відмовилася від участі в переговорах щодо вирішення міграційної кризи.

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30 06 2018 16:46
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