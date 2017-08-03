Меркель допитали як свідка у справі компанії Volkswagen
Під час допиту Меркель заявила, що у 2015 році вперше дізналася про скандал довкола Volkswagen зі ЗМІ, повідомляє Deutsche Welle.
Після новин зі ЗМІ Меркель отримала інформацію від міністра транспорту Александера Добріндта про початок розслідування скандалу міністерством.
"Я закликала його зробити все можливе, щоб пролити світло на речі, якщо вони ще не відомі", – сказала Меркель.
Зауважимо, що розслідування бундестагу має встановити, наскільки німецький уряд був обізнаний з маніпуляціями показників автомобільних вихлопів та які заходи щодо цього вживав.
Нагадаємо, у вересні 2015 року Агентство з охорони навколишнього середовища США заявило, що нове програмне забезпечення автомобілів Volkswagen з дизельними двигунами дозволяє обходити перевірку рівня викиду машиною шкідливих речовин. Влада США зобов'язала компанію відкликати 500 тис. автомобілів. Ця операція обійдеться Volkswagen майже в $15 млрд.
Раніше концерн визнав, що такий пристрій було встановлено приблизно на 11 млн. автомобілів по всьому світу.
Volkswagen виплатить більш ніж $1,2 млрд компенсації своїм дилерам у США за збитки, пов'язані з дизельним скандалом.
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