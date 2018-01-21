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Меркель і Макрон анонсували підписання оновленого Єлисейського договору

Напередодні 55-ї річниці підписання Єлисейського договору канцлерка Німеччини та президент Франції заявили про намір досягти нової угоди про партнерство
Німеччина і Франція планують підписати новий великий договір, який дозволить поглибити співпрацю між країнами.
Меркель і Макрон анонсували підписання оновленого Єлисейського договору Фото: express.co.uk

Про це у спільній заяві, оприлюдненій в неділю, 21 січня, оголосили канцлерка Німеччини Анґела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон.

"Франція і Німеччина прагнуть до подальшої розбудови німецько-французького співробітництва, аби протистояти політичним, соціальним, економічним і технологічним викликам наступних десятиліть. При цьому йдеться передусім про те, аби просуватися на шляху до більш процвітаючої і конкурентоспроможної, суверенної, єдиної і демократичної Європи", – йдеться в заяві, яка приурочена до 55-ї річниці підписання Єлисейського договору.

У заяві також зазначається, що сторони прагнуть виробити спільну позицію з усіх важливих європейських та світових питань.

Країни хочуть поглибити економічну інтеграцію, сприяти двосторонній гармонізації законодавства. Крім того, Берлін та Париж планують посилити співпрацю в галузі оборони і безпеки.

Ще один напрям, на який вказується в заяві, – тісніші зв'язки між громадянами країн.

"Для модернізації та просування Єлисейського договору ми прагнемо поглибити відносини між нашими громадянськими суспільствами, особливо між молодими людьми", – наголошується в заяві.

У понеділок, 22 січня, виповнюється 55 років з дня підписання канцлером Німеччини Конрадом Аденауером і президентом Франції Шарлем де Голлем Єлисейського договору, який поклав початок німецько-французькій дружбі.

Нагадаємо, в Німеччині лідери ХДС, ХСС і СДПН домовилися про формування "великої коаліції".

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