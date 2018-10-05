Меркель і Макрон підтримують "блакитні шоломи" на Донбасі, - Порошенко

Президент зазначив, що проінформував лідерів Німеччини та Франції про ескалацію бойових дій з боку незаконних збройних формувань на Донбасі

Президент Петро Порошенко заявив, що федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон підтримують позицію України щодо неможливості виконання безпекового компоненту Мінських домовленостей без запровадження миротворчої місії ООН.

"Безпековий компонент Мінських домовленостей, як показує практика, неможливо виконати без повноцінної миротворчої місії на окупованому українському Донбасі. Хотів би подякувати, що і Канцлер Німеччини, і Президент Франції підтримали цю позицію України, так само, як це зробили й наші американські партнери", - сказав Президент під час брифінгу за результатами зустрічі з лідерами ФРН та Франції в Ахені, повідомляє "Укрінформ".

Порошенко підкреслив, що ключовою позицією для України є те, що росіяни мають підтримати проект резолюції, де була б чітко імплементована дорожня карта з урахуванням Мінських домовленостей і з урахуванням миротворців. Саме ці положення, за його словами, повинні бути включені в рішення Ради безпеки ООН.

Водночас Президент зазначив, що проінформував лідерів Німеччини та Франції про ескалацію бойових дій з боку незаконних збройних формувань на Донбасі.

Нагадаємо, що формат миротворчої місії є спірним питанням для України і РФ, яка підтримує бойовиків. Україна розраховує на повномасштабну місію, яка візьме під контроль всю окуповану територію Донбасу включно з державним кордоном. Росія пропонувала тільки "охоронну місію" для забезпечення безпеки спостерігачів ОБСЄ в районі лінії зіткнення.

Раніше, Президент України Петро Порошенко розповів, що понад 40 країн готові взяти участь у складі миротворчої операції на окупованій території Донбасу.