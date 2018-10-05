Меркель і Макрон підтримують "блакитні шоломи" на Донбасі, - Порошенко
"Безпековий компонент Мінських домовленостей, як показує практика, неможливо виконати без повноцінної миротворчої місії на окупованому українському Донбасі. Хотів би подякувати, що і Канцлер Німеччини, і Президент Франції підтримали цю позицію України, так само, як це зробили й наші американські партнери", - сказав Президент під час брифінгу за результатами зустрічі з лідерами ФРН та Франції в Ахені, повідомляє "Укрінформ".
Порошенко підкреслив, що ключовою позицією для України є те, що росіяни мають підтримати проект резолюції, де була б чітко імплементована дорожня карта з урахуванням Мінських домовленостей і з урахуванням миротворців. Саме ці положення, за його словами, повинні бути включені в рішення Ради безпеки ООН.
Водночас Президент зазначив, що проінформував лідерів Німеччини та Франції про ескалацію бойових дій з боку незаконних збройних формувань на Донбасі.
Нагадаємо, що формат миротворчої місії є спірним питанням для України і РФ, яка підтримує бойовиків. Україна розраховує на повномасштабну місію, яка візьме під контроль всю окуповану територію Донбасу включно з державним кордоном. Росія пропонувала тільки "охоронну місію" для забезпечення безпеки спостерігачів ОБСЄ в районі лінії зіткнення.
Раніше, Президент України Петро Порошенко розповів, що понад 40 країн готові взяти участь у складі миротворчої операції на окупованій території Донбасу.
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