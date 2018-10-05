Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Меркель і Макрон підтримують "блакитні шоломи" на Донбасі, - Порошенко

Президент зазначив, що проінформував лідерів Німеччини та Франції про ескалацію бойових дій з боку незаконних збройних формувань на Донбасі
Президент Петро Порошенко заявив, що федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон підтримують позицію України щодо неможливості виконання безпекового компоненту Мінських домовленостей без запровадження миротворчої місії ООН.
Меркель і Макрон підтримують "блакитні шоломи" на Донбасі, - Порошенко Фото: president.gov.ua

"Безпековий компонент Мінських домовленостей, як показує практика, неможливо виконати без повноцінної миротворчої місії на окупованому українському Донбасі. Хотів би подякувати, що і Канцлер Німеччини, і Президент Франції підтримали цю позицію України, так само, як це зробили й наші американські партнери", - сказав Президент під час брифінгу за результатами зустрічі з лідерами ФРН та Франції в Ахені, повідомляє "Укрінформ".

Порошенко підкреслив, що ключовою позицією для України є те, що росіяни мають підтримати проект резолюції, де була б чітко імплементована дорожня карта з урахуванням Мінських домовленостей і з урахуванням миротворців. Саме ці положення, за його словами, повинні бути включені в рішення Ради безпеки ООН.

Водночас Президент зазначив, що проінформував лідерів Німеччини та Франції про ескалацію бойових дій з боку незаконних збройних формувань на Донбасі.

Нагадаємо, що формат миротворчої місії є спірним питанням для України і РФ, яка підтримує бойовиків. Україна розраховує на повномасштабну місію, яка візьме під контроль всю окуповану територію Донбасу включно з державним кордоном. Росія пропонувала тільки "охоронну місію" для забезпечення безпеки спостерігачів ОБСЄ в районі лінії зіткнення.

Раніше, Президент України Петро Порошенко розповів, що понад 40 країн готові взяти участь у складі миротворчої операції на окупованій території Донбасу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 05 2018 15:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише"Грязь" – це точно про війну. "Грязь" – це точно про Донбас. А Хаккі – це вдала гра слів. Хаккі перекладається, як "грязь", і це теж про війну. Подвійна інтерпретація, подвійний зміст"
  • Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"Адвокати Без’язикова, Віталій Титич та Олег Веремеєнко переконані, що справа навмисно затягується, хоча і судді, і прокуратура усвідомлюють її беззмістовність. За більш ніж рік суд дослідив усі документи, що були долучені стороною обвинувачення, як докази. Відповідно, мав можливість оцінити якість цих матеріалів, їх доказову силу. Але після року судового розгляду, обвинувачення Без’язикова у особливо тяжких злочинах все ще базується на припущеннях слідства
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише

Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.