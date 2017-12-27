Меркель і Макрон закликали до обміну усіма полоненими Лідери Франції і Німеччини закликали підтримати Червоний Хрест у пошуку зниклих безвісти

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон привітали обмін заручниками, який відбувся між українською стороною і бойовиками.

Фото: rferl.org

Глави Німеччини і Франції закликали сторони конфлікту сприяти обміну заручників, які досі залишаються у неволі, передає "Радіо Свобода". Також у спільній заяві, оприлюдненій прес-службою німецького уряду, лідери Франції і Німеччини закликали забезпечити повний доступ Міжнародному комітету Червоного Хреста і підтримати МКЧХ у пошуку зниклих безвісти. Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Українська сторона отримала 74 заручників, які перебували в полоні на окупованій частині Донбасу. Водночас голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО ще залишаються заручниками 103 особи.

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