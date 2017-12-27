ПОЛІТИКА НОВИНИКанцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон привітали обмін заручниками, який відбувся між українською стороною і бойовиками.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Меркель і Макрон закликали до обміну усіма полоненими
Лідери Франції і Німеччини закликали підтримати Червоний Хрест у пошуку зниклих безвісти
Фото: rferl.org
Глави Німеччини і Франції закликали сторони конфлікту сприяти обміну заручників, які досі залишаються у неволі, передає "Радіо Свобода".
Також у спільній заяві, оприлюдненій прес-службою німецького уряду, лідери Франції і Німеччини закликали забезпечити повний доступ Міжнародному комітету Червоного Хреста і підтримати МКЧХ у пошуку зниклих безвісти.
Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Українська сторона отримала 74 заручників, які перебували в полоні на окупованій частині Донбасу.
Водночас голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО ще залишаються заручниками 103 особи.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
27 12 2017 21:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- ФОТО "Ми - не нація злодіїв": тисячі румунів протестують проти корупції, - ФОТОРЕПОРТАЖ (відео)
- ФОТО 20 найвражаючих кадрів Євромайдану, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків