Меркель і Макрон засуджують фейкові вибори на окупованому Донбасі, – Порошенко

За словами президента, говорили також про миротворців, які мають "примусити Росію виконувати взяті на себе зобов'язання", бо домовлятися з нею, на думку Порошенка, марно

Президент України Петро Порошенко розповів про зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель під час робочого візиту до Французької Республіки.

Про це повідомили у прес-службі президента.

"У нас відбулася тристороння зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Була наголошена тверда позиція щодо засудження виборів (на окупованій частині Донбасу, – ред.) і підтримки суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави. Чітко було наголошено про те, що це є брутальне порушення Російською Федерацією взятих на себе зобов'язань у рамках Мінських домовленостей", – розповів Порошенко.

За словами президента, також було позитивно відзначено відповідальне ставлення України до виконання домовленостей, включно із продовженням на один рік закону про особливий режим місцевого самоврядування і кроки по фіналізації домовленостей про зони розведення.

Порошенко стверджує, що обговорювалося питання просування пропозицій України щодо запровадження миротворців на окупованій території Донбасу і підтримки позиції України партнерами по Нормандському формату – Німеччини і Франції.

"На моє глибоке переконання тільки миротворці здатні забезпечити безпековий компонент Мінських угод, припинити обстріли і забезпечити, і примусити, якщо хочете, Росію виконувати взяті на себе зобов'язання. Бо марно домовлятися з країною, яка не виконує навіть зафіксовані на папері зобов'язання, під якими стоїть підпис президента або уповноваженого Росією представника, посла. Це точно не прийнятно", – сказав Петро Порошенко.

Президент зазначив, що обговорювалося і питання звільнення політичних полонених, які незаконно утримуються в тюрмах Російської Федерації, в тюрмах в окупованому Криму, і термінове повернення до обміну, зокрема, військових, які незаконно утримуються на окупованій території на Донбасі.

За словами Порошенка, з питань, які обговорювалися під час зустрічі, лідери Франції та Німеччини зроблять відповідну заяву, яку оприлюднять найближчим часом.



Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, українська частина Тристоронньої контактної групи вимагає негайно скликати позачергове засідання у зв'язку з "організацією Російською Федерацією так званих "позачергових виборів" на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях України".