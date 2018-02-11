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Меркель і Моравєцький виступили зі спільною заявою щодо дестабілізації України

Країни мають "схожий погляд" на ситуацію
За словами голови Ради міністрів Польщі Матеуша Моравєцького, Варшава і Берлін мають схоже бачення ситуації в Україні і закликають Росію припинити порушення принципів міжнародного права в Україні.
Меркель і Моравєцький виступили зі спільною заявою щодо дестабілізації України Фото: dpa.com

На цьому Моравєцький наголосив під час спільної прес-конференції з німецьким канцлером Ангелою Меркель у п'ятницю, 2 листопада, у Варшаві, повідомляє "Укрінформ".

"Ми маємо схожий погляд на безправну анексію Криму і вцілому дестабілізацію України. Разом закликаємо Росію дотримуватися універсальних норм міжнародного права, зокрема принципу територіальної цілісності, демократичних процесів та верховенства права", – зазначив Моравєцькй.

За його словами, необхідно зберегти стабільну ситуацію в Україні. У цьому контексті польський прем'єр зауважив, що "Північний потік-2" може перекрити транзит російського газу через Україну, який є гарантією "відносного" миру в Україні.

"Підкреслюємо, що Україна є важливим партнером для обох наших країн і що потрібно підтримувати українські реформи, реформи інституцій, і ми це весь час робимо", – запевнив Моравецький.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що розглядає проект "Північний потік-2" не так критично, як Київ.

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02 11 2018 20:41
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