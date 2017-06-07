Меркель і Трамп перед стартом G20 обговорили Сирію та Донбас

Канцлер ФРН Ангела Меркель і президент США Дональд Трамп провели переговори в Гамбурзі напередодні саміту G20 і обговорили конфлікти в Сирії та Україні.

Про це за підсумками зустрічі заявив увечері 6 липня представник німецького канцлера Штеффен Зайберт.

"Головними темами стали - ситуація в Північній Кореї, а також Сирія і Україна", - написав він у Twitter.

Саміт G20 (Великої двадцятки) пройде в німецькому Гамбурзі 7-8 липня.

Напередодні з'їзд супроводжують акції протесту. Активісти вийшли на вулиці Гамбурга з гаслом "Ласкаво просимо в пекло". Вулиці посилено патрулюють правоохоронці і спецтехніка.

Напередодні Ангела Меркель у телефонній розмові запевнила президента України Петра Порошенка в стриманості позицій. Як повідомили на Банковій, канцлер заявила, що "про долю України без України вирішуватися не буде".