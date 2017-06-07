ПОЛІТИКА НОВИНИКанцлер ФРН Ангела Меркель і президент США Дональд Трамп провели переговори в Гамбурзі напередодні саміту G20 і обговорили конфлікти в Сирії та Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Меркель і Трамп перед стартом G20 обговорили Сирію та Донбас
7 липня очікується зустріч Трампа і Путіна
Ангела Меркель, Дональд Трамп Фото: ЕРА
Про це за підсумками зустрічі заявив увечері 6 липня представник німецького канцлера Штеффен Зайберт.
"Головними темами стали - ситуація в Північній Кореї, а також Сирія і Україна", - написав він у Twitter.
Саміт G20 (Великої двадцятки) пройде в німецькому Гамбурзі 7-8 липня.
Напередодні з'їзд супроводжують акції протесту. Активісти вийшли на вулиці Гамбурга з гаслом "Ласкаво просимо в пекло". Вулиці посилено патрулюють правоохоронці і спецтехніка.
Напередодні Ангела Меркель у телефонній розмові запевнила президента України Петра Порошенка в стриманості позицій. Як повідомили на Банковій, канцлер заявила, що "про долю України без України вирішуватися не буде".
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