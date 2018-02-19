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Меркель назвала кандидатуру на пост генсекретаря Християнсько-демократичного союзу

Крамп-Карренбауер відома своїм стриманим політичним стилем та підтримкою політики Меркель
Канцлер Німеччини Ангела Меркель номінувала кандидатуру Аннегрет Крамп-Карренбауер на посаду генерального секретаря Християнсько-демократичного союзу (ХДС) замість Петера Таубера.
Меркель назвала кандидатуру на пост генсекретаря Християнсько-демократичного союзу Фото: Європейська правда

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Затвердити кандидатуру Крамп-Карренбауер мають на партійній конференції, яка відбудеться 25 лютого в Берліні.

Під час цієї зустрічі також відбудеться голосування щодо формування великої урядової коаліції в складі ХДС/ХСС та СДПН.

Таубер минулого тижня оголосив про свою відставку з посади генерального секретаря ХДС, яку обіймав з грудня 2013 року.

Кремп-Карренбауер є прем'єр-міністером федеральної землі Саар і відома своїм стриманим політичним стилем та підтримкою політики Меркель. Аналітики часто називають її можливою наступницею Меркель в партійному керівництві та кандидаткою на пост канцлера.

На виборах у федеральний землі Саар, що відбулися наприкінці березня 2017 року, ХДС здобула переконливу перемогу над СДПН.

Нагадаємо, 7 лютого Консервативний блок Ангели Меркель та Соціал-демократична партія Німеччини досягли угоди щодо формування нового коаліційного уряду після заключного раунду переговорів, який тривав майже добу.

Сторони також розподілили 15 міністерських портфелів, третину з яких отримали соціал-демократи.

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