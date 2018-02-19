Меркель назвала кандидатуру на пост генсекретаря Християнсько-демократичного союзу

Канцлер Німеччини Ангела Меркель номінувала кандидатуру Аннегрет Крамп-Карренбауер на посаду генерального секретаря Християнсько-демократичного союзу (ХДС) замість Петера Таубера.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Затвердити кандидатуру Крамп-Карренбауер мають на партійній конференції, яка відбудеться 25 лютого в Берліні.

Під час цієї зустрічі також відбудеться голосування щодо формування великої урядової коаліції в складі ХДС/ХСС та СДПН.

Таубер минулого тижня оголосив про свою відставку з посади генерального секретаря ХДС, яку обіймав з грудня 2013 року. Кремп-Карренбауер є прем'єр-міністером федеральної землі Саар і відома своїм стриманим політичним стилем та підтримкою політики Меркель. Аналітики часто називають її можливою наступницею Меркель в партійному керівництві та кандидаткою на пост канцлера. На виборах у федеральний землі Саар, що відбулися наприкінці березня 2017 року, ХДС здобула переконливу перемогу над СДПН.

Нагадаємо, 7 лютого Консервативний блок Ангели Меркель та Соціал-демократична партія Німеччини досягли угоди щодо формування нового коаліційного уряду після заключного раунду переговорів, який тривав майже добу.

Сторони також розподілили 15 міністерських портфелів, третину з яких отримали соціал-демократи.