Меркель назвала кандидатуру на пост генсекретаря Християнсько-демократичного союзу
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Затвердити кандидатуру Крамп-Карренбауер мають на партійній конференції, яка відбудеться 25 лютого в Берліні.
Під час цієї зустрічі також відбудеться голосування щодо формування великої урядової коаліції в складі ХДС/ХСС та СДПН.
Таубер минулого тижня оголосив про свою відставку з посади генерального секретаря ХДС, яку обіймав з грудня 2013 року.
Кремп-Карренбауер є прем'єр-міністером федеральної землі Саар і відома своїм стриманим політичним стилем та підтримкою політики Меркель. Аналітики часто називають її можливою наступницею Меркель в партійному керівництві та кандидаткою на пост канцлера.
На виборах у федеральний землі Саар, що відбулися наприкінці березня 2017 року, ХДС здобула переконливу перемогу над СДПН.
Нагадаємо, 7 лютого Консервативний блок Ангели Меркель та Соціал-демократична партія Німеччини досягли угоди щодо формування нового коаліційного уряду після заключного раунду переговорів, який тривав майже добу.
Сторони також розподілили 15 міністерських портфелів, третину з яких отримали соціал-демократи.
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