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Меркель назвала виконання Мінських угод умовою повернення до діалогу з Росією

На думку Меркель, виконані мінські угоди стануть початком для відновлення діалогу з РФ
Канцлер ФРН Ангела Меркель вважає важливим підтримання контактів з Росією заради забезпечення загальної безпеки. Умовою повернення до нормального діалогу називає виконання Мінських домовленостей.
Меркель назвала виконання Мінських угод умовою повернення до діалогу з Росією Фото: ap.org

Про це вона заявила в своєму суботньому відеоподкасті.

"З погляду європейської політики безпеки та оборони ми маємо докласти всіх зусиль для поліпшення переговорних контактів (з Росією, – ред.). Це включає, однак, також реалізацію Мінських угод. Якщо це вдасться, тоді у нас настане момент для того, щоби знову вести більш активні та інтенсивні переговори", – наголосила Меркель.

Вона повторила озвучену неодноразово тезу про те, що сформувати європейський мирний порядок можливо тільки разом із Росією.

За словами Меркель, вона завжди виступала за те, щоби "попри великі конфлікти, пов'язані з Україною й непорушністю територіальної цілісності", не відмовлятися від діалогу з Росією, зокрема, між НАТО та РФ, дотримуватися основоположного акту про співпрацю між ними.

Канцлер вважає важливим дотримуватися всіх угод про роззброєння, які були укладені, передусім між Сполученими Штатами Америки та Росією.

Також у своєму подкасті Меркель заявила, що не вважає за необхідне для Німеччини мати ядерне озброєння.

"Німеччина зобов'язалася, серед решти, за жодних умов не використовувати ядерну зброю", – нагадала вона.

Уряд ФРН, за словами канцлера, прагне до мирного світу без ядерної зброї. У питанні роззброєння, вважає Меркель, північнокорейська криза має змусити всіх активізувати цей процес, в якому НАТО має виступати єдиним фронтом, але одну з вирішальних ролей відіграє, знову ж-таки, Росія.

Нагадаємо, глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель вважає, що Німеччина опинилася на лінії фронту у новій холодній війні між Заходом і Сходом.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон закликали Росію та Україну докласти більше зусиль для повного припинення вогню на сході України.

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