Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Меркель: Німеччина прийме 10 тис біженців за програмою переселення

Цю квоту Німеччина зайняла, зокрема, в рамках виконання угоди між Туреччиною і ЄС про легальний прийом біженців в обмін на передачу Анкарі нелегалів з Європи
Німеччина прийме в рамках поточної переселенської програми ООН ще 10 тисяч біженців.
Меркель: Німеччина прийме 10 тис біженців за програмою переселення Фото: REUTERS

"Наша мета полягає в запобіганні нелегальній міграції і заміні її легальною міграцією", - сказала німецький канцлер Ангела Меркель, передає DW.

Вона додала, що цю квоту Німеччина зайняла, зокрема, в рамках виконання угоди між Туреччиною і ЄС про легальний прийом біженців в обмін на передачу Анкарі нелегалів з Європи.

Поки незрозуміло, про біженців з яких країн йде мова.

Єврокомісія запустила програму переселення влітку 2017 року, щоб відкрити пряму і безпечну дорогу в Європу біженцям, які особливо сильно потребують захисту. До осені 2019 року в Євросоюзі по каналах цієї програми планується переселити не менше 50 тисяч біженців, переважно з Північної Африки. Євросоюз виділив на допомогу країнам, що беруть участь у прийомі мігрантів, півмільярда євро.

Нагадаємо, що в 2017 році Європейський союз надав притулок для 538 тисяч біженців.  У 2017 році Німеччина прийняла більше 60% всіх біженців в Європі, за нею йдуть Австрія і Швеція.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 04 2018 08:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Veterano service": як волонтерка допомагає початківцям бізнесменам, які пройшли війну

"Veterano service": як волонтерка допомагає початківцям бізнесменам, які пройшли війну

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.