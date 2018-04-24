Меркель: Німеччина прийме 10 тис біженців за програмою переселення

Цю квоту Німеччина зайняла, зокрема, в рамках виконання угоди між Туреччиною і ЄС про легальний прийом біженців в обмін на передачу Анкарі нелегалів з Європи

Німеччина прийме в рамках поточної переселенської програми ООН ще 10 тисяч біженців.

"Наша мета полягає в запобіганні нелегальній міграції і заміні її легальною міграцією", - сказала німецький канцлер Ангела Меркель, передає DW.

Вона додала, що цю квоту Німеччина зайняла, зокрема, в рамках виконання угоди між Туреччиною і ЄС про легальний прийом біженців в обмін на передачу Анкарі нелегалів з Європи.

Поки незрозуміло, про біженців з яких країн йде мова.

Єврокомісія запустила програму переселення влітку 2017 року, щоб відкрити пряму і безпечну дорогу в Європу біженцям, які особливо сильно потребують захисту. До осені 2019 року в Євросоюзі по каналах цієї програми планується переселити не менше 50 тисяч біженців, переважно з Північної Африки. Євросоюз виділив на допомогу країнам, що беруть участь у прийомі мігрантів, півмільярда євро.