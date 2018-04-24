Меркель: Німеччина прийме 10 тис біженців за програмою переселення
"Наша мета полягає в запобіганні нелегальній міграції і заміні її легальною міграцією", - сказала німецький канцлер Ангела Меркель, передає DW.
Вона додала, що цю квоту Німеччина зайняла, зокрема, в рамках виконання угоди між Туреччиною і ЄС про легальний прийом біженців в обмін на передачу Анкарі нелегалів з Європи.
Поки незрозуміло, про біженців з яких країн йде мова.
Єврокомісія запустила програму переселення влітку 2017 року, щоб відкрити пряму і безпечну дорогу в Європу біженцям, які особливо сильно потребують захисту. До осені 2019 року в Євросоюзі по каналах цієї програми планується переселити не менше 50 тисяч біженців, переважно з Північної Африки. Євросоюз виділив на допомогу країнам, що беруть участь у прийомі мігрантів, півмільярда євро.
Нагадаємо, що в 2017 році Європейський союз надав притулок для 538 тисяч біженців. У 2017 році Німеччина прийняла більше 60% всіх біженців в Європі, за нею йдуть Австрія і Швеція.
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