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Меркель обговорила Сирію та Україну з Лавровим і начальником генштабу Росії

У зустрічі також брав участь глава МЗС Німеччини Гайко Масс
Канцлер Німеччини Ангела Меркель сьогодні зустрілася у Берліні з міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим та начальником генерального штабу Збройних сил РФ Валерієм Герасімовим.
Меркель обговорила Сирію та Україну з Лавровим і начальником генштабу Росії Фото: ukrinform.ua

"Основна увага в переговорах приділялася ситуації на Близькому Сході, особливо в Сирії. Також обговорювався конфлікт на Сході України", - йдеться у повідомленні на сайті німецького уряду.

У зустрічі також брав участь глава МЗС Німеччини Гайко Масс. Раніше цю зустріч публічно не анонсували.

Німецький уряд також повідомив, що проведення цієї зустрічі минулого тижня було узгоджено між канцлером та президентом Росії Володимиром Путіним.

Зустріч відбулася після того, як Лавров та Герасімов зустрілися із прем'єр-міністром Ізраїлю в понеділок в Єрусалимі, де також обговорювали Сирію.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп і канцлер Німеччини Анґела Меркель зустрілися в кулуарах саміту НАТО в Брюсселі для переговорів сам на сам.

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24 07 2018 15:56
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