Меркель обговорила з Путіним ситуацію на сході України

Під час телефонної розмови канцлерка ФРН і президент РФ наголосили на важливості роботи в "нормандському форматі"

Канцлерка ФРН Ангела Меркель у понеділок, 9 квітня, провела телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, головною темою якої була ситуація на сході України.

Про це повідомив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, інформує DW. За його словами, серед питань, які обговорили керівники двох держав, – втілення мінських домовленостей, можлива миротворча місія ООН на Донбасі та газові відносини між Києвом та Москвою.

Меркель та Путін погодилися щодо необхідності негайного та повного виконання мінських домовленостей, передусім дотримання так званого "великоднього перемир'я", а також продовження процесу обміну полоненими. Вони також наголосили на важливості подальшої роботи в так званому "нормандському форматі" задля врегулювання конфлікту, йдеться в повідомленні речника німецького уряду про розмову, оприлюдненому на сайті канцлерки.

Водночас у повідомленні прес-служби Кремля про розмову зазначається, що лідери двох держав зачепили "проблематику, пов'язану з можливим запровадженням місії ООН з охорони спостерігачів ОБСЄ". Нагадаємо, президент Росії відстоює ідею введення місії лише для охорони спостерігачів ОБСЄ на лінії розмежування.

Стосовно газової теми, то в повідомленні прес-служби Кремля зазначається, що сторони підтвердили "позиції Росії та Німеччини щодо реалізації крупного взаємовигідного проекту в газовій сфері – "Північний потік-2".

Обговорюючи питання Сирії, Меркель засудила нещодавню хімічну атаку в місті Дума у Східній Гуті, зазначив речник німецького уряду. Натомість у повідомленні прес-служби Кремля наголошується, що Путін "звернув увагу на недопустимість провокацій та спекуляцій з цього приводу".

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко 10 квітня здійснить візит до Берліна для переговорів з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.