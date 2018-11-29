Меркель обговорить зі світовими лідерами звільнення українських моряків, – Гройсман

"Ангела Меркель про ситуацію в Азовському морі: Треба покласти факти на стіл"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель порушить питання захоплення в полон українських моряків росіянами на саміті "Великої двадцятки" в Аргентині.

Про це повідомив у Twitter прем'єр-міністр України Володимир Гройсман після переговорів з Меркель в Берліні.

"Ангела Меркель про ситуацію в Азовському морі: Треба покласти факти на стіл, звільнити моряків і вирішувати питання за допомогою переговорів. Буду говорити про це на саміті G20", - написав він.

Нагадаємо, що Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Додамо, що Україна передала усім міжнародним партнерам позицію про те, що захоплені росіянами біля Керченської протоки українські моряки є військовополоненими, і знаходяться під захистом Женевської конвенції 1949 року.