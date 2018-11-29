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Меркель обговорить зі світовими лідерами звільнення українських моряків, – Гройсман

"Ангела Меркель про ситуацію в Азовському морі: Треба покласти факти на стіл"
Канцлер Німеччини Ангела Меркель порушить питання захоплення в полон українських моряків росіянами на саміті "Великої двадцятки" в Аргентині.
Меркель обговорить зі світовими лідерами звільнення українських моряків, – Гройсман Фото: ukrinform.ua

Про це повідомив у Twitter прем'єр-міністр України Володимир Гройсман після переговорів з Меркель в Берліні.

"Ангела Меркель про ситуацію в Азовському морі: Треба покласти факти на стіл, звільнити моряків і вирішувати питання за допомогою переговорів. Буду говорити про це на саміті G20", - написав він.

Нагадаємо, що Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Додамо, що Україна передала усім міжнародним партнерам позицію про те, що захоплені росіянами біля Керченської протоки українські моряки є військовополоненими, і знаходяться під захистом Женевської конвенції 1949 року.

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29 11 2018 13:26
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