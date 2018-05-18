Меркель обіцяє обговорити з Порошенком арешт головреда "РИА Новости" Вишинського
"Що стосується журналіста (Вишинського, – ред.), я, звичайно ж, буду обговорювати з українським президентом свою сьогоднішню поїздку, я згадаю цей випадок. Як я і казала, російські журналісти, які тут, заарештовуються і не можуть виконувати свою роботу, що нас теж наповнює стурбованістю", – заявила Меркель після переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним, повідомляє російське агенство "РИА Новости".
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою АР Крим заявили про викриття діяльності мережі медіаструктур, підконтрольних Російської Федерації, і провели слідчі дії в офісі "РИА Новости-Україна" в Києві.
Юрій Луценко заявив, що Генпрокуратура має докази, які свідчать про державну зраду в діях російського інформагентства "РИА Новости Украина".
Водночас прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав дії Служби безпеки України щодо "РИА Новости Украина" обурливими і пообіцяв, що Росія прийме "заходи взаємності".
Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив занепокоєння через обшуки в офісі і в журналістів "РИА Новости-Украина", а перший віце-спікер ВРУ Ірина Геращенко, виступаючи у Верховній Раді, заявила, що її турбує реакція ОБСЄ на обшуки в "РИА Новости Украина".
Комітет захисту журналістів (CPJ) закликає українську владу оприлюднити звинувачення й докази у провадженні щодо керівника інформаційного агентства "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.
У середу, 16 травня, Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про перешкоджання журналістській діяльності після затримання в Києві керівника інформагентства "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського.
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