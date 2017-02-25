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Меркель офіційно стала кандидатом на пост канцлера Німеччини

На з'їзді ХДС за кандидатуру Меркель проголосували 95% делегатів
Чинний канцлер Німеччини Ангела Меркель офіційно очолила передвиборний список Християнського демократичного союзу на вибори в бундестаг у вересні 2017 року та автоматично стала кандидатом на пост канцлера.
Меркель офіційно стала кандидатом на пост канцлера Німеччини Ангела Меркель. Фото: AFP

Відповідне рішення прийнято на з'їзді ХДС, - інформує DW.

Повідомляється, що на з'їзді ХДС за кандидатуру Меркель проголосували 95% делегатів.

Відзначимо, партійний з'їзд пройшов у Мекленбурзі-Передній Померанії, де розташовано виборчий штаб Меркель.

Раніше повідомлялося, що іншого кандидата на пост канцлера Німеччини Шульца звинуватили у фінансових порушеннях. Зокрема, його підозрюють в сумнівних підвищеннях на посаді і виплаті премій прес-аташе і менеджеру його нинішньої передвиборної кампанії Маркусу Енгельсу, коли Шульц обіймав пост голови Європарламенту.

Нагадаємо, вибори в парламент ФРН - Бундестаг - відбудуться 24 вересня.

Головним конкурентом Меркель вважається кандидат від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Мартін Шульц. Його буде офіційно оголошено кандидатом на партійних зборах 19 березня в Берліні, тоді ж Шульц змінить на посту голову партії Зігмара Габріеля, якого призначено головою МЗС Німеччини.

Федеральний канцлер Німеччини очолює федеральний уряд Німеччини. Його обирають у Бундестазі абсолютною більшістю на чотирирічний термін. Відповідно до Конституції ФРН, канцлер визначає основні положення політики держави і несе за це відповідальність, формує Кабінет Міністрів.

Ангела Меркель вже 11 років очолює уряд ФРН. Довше за неї цю посаду обіймали тільки Конрад Аденауер і Гельмут Коль.

До слова, Колишній міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмайєр обраний новим президентом Федерати́вної Респу́бліки Німе́ччини.

 
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