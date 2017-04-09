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Меркель перемогла Шульца на теледебатах

Загалом 49 відсотків опитаних назвали Меркель більш гідною довіри, Шульца таким вважають 29 відсотків
Телеглядачі німецького телеканалу ARD віддали християнській демократці Анґелі Меркель перемогу на телевізійних дебатах із соціал-демократом Мартіном Шульцем.
Меркель перемогла Шульца на теледебатах Мартін Шульц. Фото: AFP

Меркель назвали переконливішою 55 відсотків опитаних, Шульца - 35 відсотків. Це результати опитування, проведеного інститутом досліджень громадської думки Infratest-dimap на замовлення телеканалу ARD.

Про це пише DW.com.

Меркель уперше вдалося перемогти на теледебатах із такою великою перевагою.

Загалом 49 відсотків опитаних назвали Меркель більш гідною довіри. Шульца таким вважають 29 відсотків.

Серед опитаних, які не визначилися, за яку партію голосуватимуть на виборах до Бундестагу, Меркель назвали переконливішою 48 відсотків, Шульца - 36 відсотків. Нагадаємо, саме на 40 відсотків виборців, які ще не визначилися, голова соціал-демократів і робив головну ставку.

Перша і єдина протягом передвиборчої кампанії теледуель між двома суперниками за посаду глави федерального уряду Німеччини відбулася ввечері в неділю, 3 вересня.

Дебати тривали 97 хвилин. Кандидатам ставили запитання четверо журналістів із телеканалів ARD, ZDF, RTL та SAT.1. Ці телеканали транслювали дуель наживо.

Головними темами дебатів були криза біженців, відносини з Туреччиною, криза навколо ядерної та ракетної програм КНДР і роль президента США Дональда Трампа в цьому питанні, соціальна політика, а також "дизельний скандал".

Про відносини з Росією і конфлікт в Україні суперники не згадували.

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Анґела Меркель має намір залишатися при владі до 2021 року у разі перемоги блоку партій Християнсько-демократичний союз (ХДС) і Християнсько-соціальний союз (ХСС) на виборах до Бундестагу восени цього року.

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