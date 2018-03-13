Меркель підтримала вимоги Британії до РФ через отруєння Скрипаля

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що дуже серйозно сприймає звинувачення Британії на адресу Росії через отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля.

Про це повідомив речник Меркель Штеффен Зайберт, передає "DW".

У телефонній розмові із прем'єром Великої Британії Терезою Мей Меркель різко засудила отруєння колишнього російського агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Росія повинна "надати швидкі відповіді на виправдані запитання британського уряду та виконати вимогу щодо повного та негайного розкриття інформації про відповідну програму розробки хімічної зброї перед Організацією із заборони хімічної зброї", - зазначила канцлер Німеччини.

Як відомо, отруєних росіян – Скрипаля і його дочку Юлію – знайшли без свідомості в центрі міста в неділю, 4 березня.

У Великій Британії встановили, що колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною військового типу "Новичок", яку розробляла Росія.

Раніше, прем’єрка Британії Тереза Мей оголосила, що з "високою імовірністю" Росія винна у спробі вбивства Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Вона повідомила, що обох росіян отруїли нервово-паралітичною речовиною військового типу, яку раніше розробляла Росія.

Нагадаємо, 4 березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.

Медична допомога у зв'язку з отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки знадобилася 21 особі.

Напередодні експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.

Раніше міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон зазначив, що цей випадок у Солсбері скидається на ще один злочин Росії. У РФ заяви Джонсона щодо можливого російського сліду в отруєнні Скрипаля та його доньки розцінили як "неприпустимі".

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей пообіцяла "належну" відповідь у разі підтвердження причетності Росії до отруєння колишнього російського розвідника та його дочки.

66-річний Скрипаль працював на Головне розвідувальне управління (ГРУ) ще за часів Радянського Союзу. Російська ФСБ стверджувала, що його завербувала британська спецслужба МІ-6, і що Скрипаль дев'ять років співпрацював із британськими спецслужбами та передавав дані про російських агентів у Європі.

Наприкінці 2004-го розвідника затримали в Росії. Невдовзі його засудили до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010-му відбувся найбільший після "холодної війни" обмін шпигунами між США та Росією, після якого Скрипаль був звільнений та отримав притулок у Великобританії.