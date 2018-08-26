Меркель підтримала збільшення поставок газу до ЄС з Азербайджану
Про це вона заявила в Баку в суботу, 25 серпня, на спільній прес-конференції з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, інформує DW.
"Відкриття "Південного газового коридору" - хороша новина для енергозабезпечення ЄС", - наголосила Меркель, слова якої наводить агенція новин Reuters.
За словами Меркель, азербайджанський газ має допомогти диверсифікувати джерела поставок енергоносіїв до ЄС. Завдяки газу, що надходитиме "Південним газовим коридором", ЄС зможе зменшити залежність від Росії. Задля гарантування поставок газу з боку азербайджанського державного підприємства CJSC уряд ФРН готовий виділити мільярдні гарантії, повідомляє dpa.
Алієв теж наголосив на готовності його країни збільшити поставки газу до Європейського Союзу та дав зрозуміти, що Баку готове до розбудови наявних потужностей газопроводу.
Нагадаємо, що президент Азербайджану Ільхам Алієв запропонував Україні приєднатися до проекту Південний газовий коридор.
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