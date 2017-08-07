Меркель підтвердила домовленість про "нормандську" телефонну розмову

Прогрес у реалізації Мінських угод з припинення вогню на сході України дуже повільний

Канцлер Німеччини Анґела Меркель, підбиваючи підсумки саміту країн G20 у Гамбурзі в суботу, заявила, що 8 липня разом з президентами Франції та Росії була досягнута домовленість про проведення телефонної бесіди на тему врегулювання ситуації на сході України у нормандському форматі.

“Ми не ухвалили якогось рішення. Але домовилися, що матимемо телефонну розмову разом з Україною, щоб продовжити цей формат”, – сказала Меркель,повідомляє Радіо Свобода.

Вона також заявила, що прогрес у реалізації Мінських угод з припинення вогню на сході України дуже повільний.

Нагадаємо, лідери Німеччини, Франції та Росії погодилися з важливістю припинення вогню на сході України, погодженої в рамках Мінських угод.