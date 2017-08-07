CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКанцлер Німеччини Анґела Меркель, підбиваючи підсумки саміту країн G20 у Гамбурзі в суботу, заявила, що 8 липня разом з президентами Франції та Росії була досягнута домовленість про проведення телефонної бесіди на тему врегулювання ситуації на сході України у нормандському форматі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Меркель підтвердила домовленість про "нормандську" телефонну розмову
Прогрес у реалізації Мінських угод з припинення вогню на сході України дуже повільний
Фото: Reuters / Philippe Wojazer
“Ми не ухвалили якогось рішення. Але домовилися, що матимемо телефонну розмову разом з Україною, щоб продовжити цей формат”, – сказала Меркель,повідомляє Радіо Свобода.
Вона також заявила, що прогрес у реалізації Мінських угод з припинення вогню на сході України дуже повільний.
Нагадаємо, лідери Німеччини, Франції та Росії погодилися з важливістю припинення вогню на сході України, погодженої в рамках Мінських угод.
В п'ятницю Путін провів зустріч з президентом США Дональдом Трампом, на якій, серед інших питань, обговорювалася ситуація в Україні.
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08 07 2017 22:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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