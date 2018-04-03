Меркель планують переобрати на пост канцлерки 14 березня
Це оголосив у неділю, 4 березня, голова фракції Християнсько-демократичного (ХДС) та Християнсько-соцыального союзу (ХСС) у Бундестазі Фолькер Каудер в ефірі телеканалу ARD, пише DW.
За словами Каудера, він вже обговорив це питання з лідеркою фракції соціал-демократів у Бундестазі Андреа Налес.
"Ми погодилися, що це має бути 14 березня", – сказав Каудер.
Він висловив також переконання, що нова коаліція успішно працюватиме.
"Я цілком певний, що ми у складі нової "великої коаліції" зробимо багато доброго для країни", – сказав Каудер, цитує агентство AFP.
Андреа Налес в ефірі ARD вказала на "багато важливих проектів для людей у Німеччині", які прописані в коаліційній угоді.
Нагадаємо, більшість членів Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) погодилися на створення їхньою політичною силою так званої "великої коаліції" з консервативним блоком ХДС/ХСС. Результати голосування німецьких соціал-демократів привітала також і канцлерка Меркель, яка зазначила, що з нетерпінням чекає на подальшу співпрацю в рамках коаліції "на благо країни".
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