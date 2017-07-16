Меркель пообіцяла буди при владі в Німеччині до 2021 року

Вона має намір залишатися при владі до 2021 року у разі перемоги її партії на виборах до Бундестагу

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель має намір залишатися при владі до 2021 року у разі перемоги блоку партій Християнсько-демократичний союз (ХДС) і Християнсько-соціальний союз (ХСС) на виборах до Бундестагу восени цього року.

Про це голова німецького уряду заявила ввечері у неділю, 16 липня, в ефірі телеканалу ARD, пише DW.

На запитання, чи вона може це гарантувати, Меркель відповіла, що жодна людина не має абсолютного контролю над власною долею.

"Однак я маю твердий намір вчинити саме так, як я сказала людям", – наголосила канцлерка, додавши, що на цьому базується довіра.

Меркель також відповіла на критику вибору місця проведення саміту лідерів країн Великої двадцятки у Гамбурзі.

"Було очевидно, що (саміт – ред.) треба провести у великому місті", – заявила канцлерка і зауважила, що зраділа згоді гамбурзького бургомістра Олафа Шольца (Olaf Scholz).

При цьому вона визнала частку своєї відповідальності через заворушення, які виникли в місті у дні саміту.

"Там відбулися речі, які є абсолютно неприйнятними, і за них я несу відповідальність, як і Олаф Шольц", – цитує канцлерку інформагенція AFP.

Водночас Меркель дистанціювалася від нападів її соратників по ХДС на соціал-демократа Шольца та закликів до його відставки.

Нагадаємо, на початку року Меркель стала єдиною кандидаткою в канцлери від блоку сестринських партій ХДС/ХСС на виборах до Бундестагу, які відбудуться восени. Якщо блок ХДС/ХСС переможе, Меркель вчетверте очолить уряд.