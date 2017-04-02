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Меркель пообіцяла не допустити геополітичних угод щодо України без відома Києва, – Сергій Рахманін

Найближчим часом саме Німеччина може залишитися "єдиним великим" союзником України
Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель запевнила президента України Петра Порошенка в тому, що не допустить жодних геополітичних угод щодо України, які б ігнорували інтереси Києва.
Меркель пообіцяла не допустити геополітичних угод щодо України без відома Києва, – Сергій Рахманін Ангела Меркель, Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

Про це повідомив редактор відділу політики газети "Дзеркало тижня" Сергій Рахманін, посилаючись на власні джерела, пише УНІАН.

"Під час недавнього візиту Петра Порошенка в Берлін Ангела Меркель (за даними наших джерел - Ред.) запевнила очільника української держави, що не допустить жодних зовнішньополітичних угод за спиною України. Ймовірність її переобрання на роль федерального канцлера, як і раніше, висока, і наявність такого союзника для України — важлива обставина", – наголосив він.

За словами автора, найближчим часом саме Німеччина може залишитися "єдиним великим" союзником України.

Нагадаємо, 16 січня в телефонній розмові Петро Порошенко, Ангела Меркель та Франсуа Олланд висловили впевненість у завершенні найближчим часом процесу ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та запровадженні безвізового режиму для громадян України.
 

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