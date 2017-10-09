Меркель прирівняла анексію Криму до розколу Німеччини
"Коли я чую, наприклад, що нам слід просто прийняти російську анексію Криму, то я думаю: а що було б з нами, якби і в НДР застосовували подібні гасла?", - сказала Меркель.
Таким чином вона прокоментувала заяву лідера вільних демократів, заявив, що питання анексії Криму необхідно тимчасово розглядати окремо від інших питань, щоб досягти прогресу у відносинах з Москвою.
Нагадаємо, вчора Ангела Меркель заявила, що санкції Європейського Союзу проти Росії будуть зняті тільки після досягнення миру на сході України.
Зокрема Ангела Меркель вважає важливим підтримання контактів з Росією заради забезпечення загальної безпеки. Умовою повернення до нормального діалогу називає виконання Мінських домовленостей.
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