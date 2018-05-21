Меркель розповіла Порошенку про підсумки переговорів з Путіним

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент України Петро Порошенко в понеділок, 21 травня, провели телефонну розмову.

Сторони обговорили підсумки проведеної минулого тижня зустрічі Меркель з президентом РФ Володимиром Путіним, повідомляють у прес-службі Порошенка.

Зазначається, що крім результатів зустрічі Меркель з Путіним, співрозмовники обговорили також зусилля, спрямовані на втілення Мінських домовленостей. Окремою темою стало також питання транзиту газу українською територією.

"Обидві сторони вирішили підтримувати тісний діалог щодо цих питань та домовилися поглиблювати співпрацю", – заявила представниця німецького уряду, яку цитує інформагенція Reuters.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель заявив, що Росія та ФРН разом продовжать роботу в рамках "нормандського формату", а міністерствам іноземних справ двох країн доручено опрацювати питання відправки місії ООН в Україні.

Федеральний канцлер Німеччини заявила, що обговорить з президентом України ситуацію щодо затримання в Києві керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.