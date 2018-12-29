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Меркель ще раз нагадала Путіну про українських моряків

Під час телефонної розмови обговорювалася також ситуація в Сирії
Канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним у п'ятницю знову висловилася за звільнення українських моряків.
Меркель ще раз нагадала Путіну про українських моряків Ангела Меркель, Володимир Путін. Фото: AFP

"Канцлер Меркель ще раз висловилася за звільнення заарештованих моряків з України у телефонній розмові з президентом Росії Путіним", - написала у Twitter представник уряду ФРН Ульріке Деммер.

За словами Деммер, під час телефонної розмови обговорювалася також ситуація в Сирії.

Раніше Меркель і президент Франції Еммануель Макрон заявили, що вимагають від президента Росії Володимира Путіна забезпечити безперешкодне проходження всіх суден через Керченську протоку і негайного звільнити українських моряків.

Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.

Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

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29 12 2018 13:49
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