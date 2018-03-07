Меркель таки домовилася з главою МВС Німеччини з приводу міграційного питання

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеєгофер і канцлер Ангела Меркель дійшли згоди в міграційному питанні.

Після інтенсивних переговорів між Християнсько-демократичним союзом і Християнсько-соціальним союзом боку "досягли угоди про те, як у майбутньому запобігти нелегальній міграції на кордоні Німеччини та Австрії". Зеєгофер також відмовився від наміру піти у відставку, інформує Deutsche Welle.

Меркель, у свою чергу, заявила про "хороший компроміс", на який погодилися учасники переговорів. Зокрема, він передбачає створення в Німеччині транзитних центрів для біженців.

"У результаті в ЄС збережено дух партнерства і водночас зроблено вирішальний крок щодо впорядкування вторинної міграції", - підкреслила Меркель.

Мігранти, зареєстровані в інших країнах ЄС, можуть бути на короткий термін розміщені в транзитних центрах, а потім вислані до відповідних країни ЄС. Якщо Німеччина й інша держава Євросоюзу не укладали угоду, що регулює процедуру повернення біженців, мігрантів зупинятимуть на німецькому кордоні і не пускатимуть на територію країни.

Нагадаємо, що міні-саміт ЄС стосовно біженців у Брюсселі, екстрено скликаний 24 червня, не досяг бажаних результатів.

Зеєгофер раніше неодноразово погрожував, що в разі відсутності європейського рішення ЄС, він скористається повноваженнями голови МВС і накаже прикордонникам не впускати біженців у Німеччину вже з 1 липня. Тоді в Меркель не залишилося б іншого виходу, окрім як відправити міністра у відставку. Це могло призвести до розвалу коаліції і нових виборів.