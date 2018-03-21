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Меркель: встановлення миру на Донбасі - одне з завдань нового уряду Німеччини

Незаконне порушення Росією міжнародно визнаних кордонів чиновниця назвала одним із величезних викликів сучасності
Одним із завдань нового уряду Німеччини на міжнародній арені впродовж наступних 4 років буде робота із встановлення миру на Донбасі та відновлення територіальної цілісності України.
Меркель: встановлення миру на Донбасі - одне з завдань нового уряду Німеччини Ангела Меркель. Фото: rmf24.pl

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель у своєму першому після переобрання звіті в Бундестазі в середу, повідомляє "Укрінформ".

"Робота над виконанням Мінських угод буде продовжена, аби забезпечити відновлення суверенітету України та вивести на інший рівень відносини з Росією", - заявила канцлер.

Незаконне порушення Росією міжнародно визнаних кордонів вона назвала одним із величезних викликів сучасності.

Також Меркель згадала у своїй промові справу про замах на екс-розвідника Сергія Скрипаля. За її словами, вона "була би рада", якби не треба було називати Росію з парламентської трибуни, "але все свідчить про те, що Росія стоїть за цією атакою".

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Нагадаємо, 14 березня депутати Бундестагу вчерверте обрали лідера партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Ангелу Меркель канцлером Німеччини.

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21 03 2018 17:07
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