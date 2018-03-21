Меркель: встановлення миру на Донбасі - одне з завдань нового уряду Німеччини
Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель у своєму першому після переобрання звіті в Бундестазі в середу, повідомляє "Укрінформ".
"Робота над виконанням Мінських угод буде продовжена, аби забезпечити відновлення суверенітету України та вивести на інший рівень відносини з Росією", - заявила канцлер.
Незаконне порушення Росією міжнародно визнаних кордонів вона назвала одним із величезних викликів сучасності.
Також Меркель згадала у своїй промові справу про замах на екс-розвідника Сергія Скрипаля. За її словами, вона "була би рада", якби не треба було називати Росію з парламентської трибуни, "але все свідчить про те, що Росія стоїть за цією атакою".
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Нагадаємо, 14 березня депутати Бундестагу вчерверте обрали лідера партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Ангелу Меркель канцлером Німеччини.
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