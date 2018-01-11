Меркель: "вибори" в ОРДЛО суперечать Мінському процесу

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що так звані "вибори" 11 листопада на території ОРДЛО не відповідають мінським домовленостям.

Із такою заявою вона виступила у четвер, 1 листопада, після зустрічі з Петром Порошенком на прес-конференції у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ці вибори не відповідають змісту мінських домовленостей", - наголосила вона.

Меркель відзначила, що вважає важливим продовження особливого статусу Донбасу Верховною радою.

"Я вдячна парламентарям за це. У нас немає нічого іншого, окрім мінського процесу. Тому важливо, що Україна виконує свої зобов’язання, навіть якщо це складно. І Німеччина буде на боці України", - зазначила глава німецького уряду.

Меркель окремо висловила жаль з приводу відсутнього режиму тиші на Донбасі. "На жаль, у нас немає стабільного перемир’я, на контактній лінії гинуть солдати", - зазначила вона.

Меркель також додала, що Київ та Берлін спільно працюють над запровадженням місії ООН на Донбасі.