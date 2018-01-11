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Меркель: "вибори" в ОРДЛО суперечать Мінському процесу

Меркель відзначила, що вважає важливим продовження особливого статусу Донбасу Верховною радою
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що так звані "вибори" 11 листопада на території ОРДЛО не відповідають мінським домовленостям.
Меркель: "вибори" в ОРДЛО суперечать Мінському процесу Фото:EPA/UPG

Із такою заявою вона виступила у четвер, 1 листопада, після зустрічі з Петром Порошенком на прес-конференції у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ці вибори не відповідають змісту мінських домовленостей", - наголосила вона.

Меркель відзначила, що вважає важливим продовження особливого статусу Донбасу Верховною радою.

"Я вдячна парламентарям за це. У нас немає нічого іншого, окрім мінського процесу. Тому важливо, що Україна виконує свої зобов’язання, навіть якщо це складно. І Німеччина буде на боці України", - зазначила глава німецького уряду.

Меркель окремо висловила жаль з приводу відсутнього режиму тиші на Донбасі. "На жаль, у нас немає стабільного перемир’я, на контактній лінії гинуть солдати", - зазначила вона.

Меркель також додала, що Київ та Берлін спільно працюють над запровадженням місії ООН на Донбасі.

Нагадаємо, що Рада безпеки ООН відхилила пропозицію Росії запросити на засідання представників так званих "ДНР" та "ЛНР".

 

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01 11 2018 16:22
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