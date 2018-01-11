Меркель: "вибори" в ОРДЛО суперечать Мінському процесу
Із такою заявою вона виступила у четвер, 1 листопада, після зустрічі з Петром Порошенком на прес-конференції у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
"Ці вибори не відповідають змісту мінських домовленостей", - наголосила вона.
Меркель відзначила, що вважає важливим продовження особливого статусу Донбасу Верховною радою.
"Я вдячна парламентарям за це. У нас немає нічого іншого, окрім мінського процесу. Тому важливо, що Україна виконує свої зобов’язання, навіть якщо це складно. І Німеччина буде на боці України", - зазначила глава німецького уряду.
Меркель окремо висловила жаль з приводу відсутнього режиму тиші на Донбасі. "На жаль, у нас немає стабільного перемир’я, на контактній лінії гинуть солдати", - зазначила вона.
Меркель також додала, що Київ та Берлін спільно працюють над запровадженням місії ООН на Донбасі.
Нагадаємо, що Рада безпеки ООН відхилила пропозицію Росії запросити на засідання представників так званих "ДНР" та "ЛНР".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Відеоролик ЗСУ для вербування визнано одним із найкращих у світі
- ВІДЕО В Італії через негоду згоріли сотні автомобілів Maserati
- ФОТО У Чехії відсвяткували 100-річчя державності масштабним військовим парадом, - ФОТО
- Стріт-арт війна в Україні. Чому право розфарбовувати стіни мають усі?Чому виник ажіотаж навколо муралів? Хто розпочав арт-війну через появу "стіни срачу" і графіті харківського художника Гамлета? Що таке вуличне мистецтво та чи є перспективи його розвитку в Україні?
- Переродження пластику в прикраси: Засновниця re-beau про вторсировину у моді та кругову економіку"Ми доносимо до людей просту ідею: вторинна сировина цінна, не викидайте сміття – це гроші, сортуйте!"