Меркель вимагає прискорити депортацію осіб, яким відмовили у статусі біженця

При цьому Меркель наголосила, що ці зусилля матимуть успіх лише в разі, коли Німеччина буде з повагою вести переговори з країнами походження депортованих

Канцлер Німеччини Анґела Меркель закликала працівників міграційних служб та інших органів, котрі працюють із біженцями, прискорити депортацію до країн походження тих шукачів притулку, яким відмовили у статусі біженця.

За її словами, ці працівники можуть швидше вирішувати, чи можуть конкретні шукачі притулку лишатися в Німеччині і чи досить безпечні країни їхнього походження для того, щоб повертати туди таких людей.

Вона також пообіцяла зробити повернення таких осіб "загальнонаціональним зусиллям", повідомляє "Радіо Свобода".

При цьому Меркель наголосила, що ці зусилля матимуть успіх лише в разі, коли Німеччина буде з повагою вести переговори з країнами походження депортованих.

У неділю Німеччина погрозила припинити надання допомоги країнам, що відмовляються приймати назад прибульців із тих, яких не визнали біженцями.

Питання про добровільні повернення чи примусові депортації шукачів притулку, яким відмовлено у статусі біженця, постало з новою силою після нападу на різдвяний ринок у Берліні 19 грудня, внаслідок якого загинули 12 людей.

Підозрюваний нападник, громадянин Тунісу, як з’ясувалося, раніше отримав відмову в статусі біженця, але Туніс тоді відмовився визнати його громадянство і прийняти назад, бо той не мав потрібних документів.

Нагадаємо, канцлер ФРН Ангела Меркель все ще відмовляється називати верхню межу прийому біженців, але поступово приймає більш жорсткіший тон у своїй політиці.

Також канцлер Німеччини вважає важливим для розв'язання кризи біженців підписання Євросоюзом угод про повернення мігрантів.