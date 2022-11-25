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Меркель виправдовується, що не мала достатнього впливу на путіна

Меркель і путін мають досвід життя в комуністичній Східній Німеччині. Вона виросла там, а він служив там офіцером радянського КДБ, виконуючи секретну розвідувальну роботу. путін вільно розмовляє німецькою мовою, а Меркель - російською.
Меркель виправдовується, що не мала достатнього впливу на путіна Фото: з вільних джерел

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель вкотре стала на захист своєї політики щодо росії до лютневого вторгнення в Україну, але заявила, що у неї закінчилися сили впливати на владіміра путіна, пише Spiegel.

"Я б хотіла, щоб після мого уходу був більш спокійний час, тому що я багато займалася Україною, - сказала Меркель.

"Але це (вторгнення – ред) не стало несподіванкою. Мінські домовленості були зруйновані" - зазначила вона.

За її словами, вона намагалася скликати європейські переговори з російським президентом і президентом Франції Еммануелем Макроном влітку 2021 року.

Після чотирьох термінів на посаді канцлера Меркель залишила свій пост у грудні минулого року, а  останній її візит до москви відбувся у серпні 2021 року. На їхню останню зустріч путін привів з собою міністра закордонних справ Лаврова. Раніше вони зустрічалися тет-а-тет, зазначила вона.

Меркель сказала, що не шкодує про те, що залишила свій пост у грудні, оскільки відчувала, що її уряд не зміг досягти прогресу не лише в російсько-українській кризі, але й у конфліктах в Молдові, Грузії, Сирії та Лівії, до яких була залучена росія.

Меркель зазначила, що її позиція щодо України на мирних переговорах у Мінську дала Києву час, щоб краще захиститися від російських військових. Зараз це сильніша, більш стійка країна. Тоді, впевнена вона, Україна була б розгромлена військами путіна.

Меркель і путін мають досвід життя в комуністичній Східній Німеччині. Вона виросла там, а він служив там, як офіцер радянського КДБ, виконуючи секретну розвідувальну роботу. путін вільно розмовляє німецькою мовою, а Меркель - російською.


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25 11 2022 10:52
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