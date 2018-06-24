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Меркель визнала неможливим спільно вирішити міграційну кризу на саміті ЄС

Єдину позицію стосовно вирішення міграційної кризи узгодити не вдалося
Канцлер Німеччини Ангела Меркель визнала неможливим досягти загального плану дій, після того, як частина країн Євросоюзу відмовилася від участі в переговорах щодо вирішення міграційної кризи.
Меркель визнала неможливим спільно вирішити міграційну кризу на саміті ЄС Фото: ukrinform.ua

Про це повідомляє "Громадське радіо" з посиланням на Bloomberg.

"Ми розуміємо, що, на жаль, не зможемо досягти спільного рішення міграційної проблеми на саміті ЄС. Тому те, що нам потрібно, це двосторонні і тристоронні угоди", – сказала Меркель перед самітом.

Німеччина і Франція виступили з пропозицією вивести проблему розміщення мігрантів на рівень домовленостей між окремими країнами.

За даними Вloomberg, розбіжності на саміті проявилися між периферійними країнами ЄС і державами, далекими від кордонів Єврозони.

Президент Франції Емманюель Макрон підтвердив стурбованість Меркель масштабом кризи.

На неформальний саміт прибули лідери 16 країн з 28 учасників ЄС.

Нагадаємо, країни "Вишеградської четвірки" – Угорщина, Чехія, Польща та Словаччина – оголосили бойкот міні-саміту Євросоюзу у Брюсселі, під час якого заплановано обговорення міграційної політики ЄС.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто дорікнув Раді Європи в тому, що вона більше переймається ситуацією з мігрантами, ніж закарпатськими угорцями, чиї права, на його думку, грубо порушуються в Україні.

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24 06 2018 22:29
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