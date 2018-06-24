Меркель визнала неможливим спільно вирішити міграційну кризу на саміті ЄС
Про це повідомляє "Громадське радіо" з посиланням на Bloomberg.
"Ми розуміємо, що, на жаль, не зможемо досягти спільного рішення міграційної проблеми на саміті ЄС. Тому те, що нам потрібно, це двосторонні і тристоронні угоди", – сказала Меркель перед самітом.
Німеччина і Франція виступили з пропозицією вивести проблему розміщення мігрантів на рівень домовленостей між окремими країнами.
За даними Вloomberg, розбіжності на саміті проявилися між периферійними країнами ЄС і державами, далекими від кордонів Єврозони.
Президент Франції Емманюель Макрон підтвердив стурбованість Меркель масштабом кризи.
На неформальний саміт прибули лідери 16 країн з 28 учасників ЄС.
Нагадаємо, країни "Вишеградської четвірки" – Угорщина, Чехія, Польща та Словаччина – оголосили бойкот міні-саміту Євросоюзу у Брюсселі, під час якого заплановано обговорення міграційної політики ЄС.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто дорікнув Раді Європи в тому, що вона більше переймається ситуацією з мігрантами, ніж закарпатськими угорцями, чиї права, на його думку, грубо порушуються в Україні.
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