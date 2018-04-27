Меркель з Трампом говорили про Україну під час зустрічі
Про це вона заявила на прес-конференції після переговорів, передає "Укрінформ".
"Звичайно ж, ми говорили про Україну, де ми дуже тісно працюємо разом в тому, що стосується дій Росії через окупацію Криму і ситуації на сході України", - сказала Меркель.
За її словами, вона задоволена тим, що американська адміністрація дуже тісно працює з цієї теми з партнерами, що розширює формат Мінських угод.
За словами канцлера, між Берліном і Вашингтоном є велика єдність думок з точки зору протистояння, конфлікту з Росією, ролі Кремля в Сирії.
"Ніхто не зацікавлений в тому, щоб не мати хороших відносин з Росією, але там, де мова заходить про конфлікти, про те, що відбуваються якісь речі, наприклад, в Україні, речі треба називати своїми іменами, і принцип територіальної незалежності країни, такої як Україна, вкрай важливий і повинен дотримуватися", - наголосила Меркель.
Крім того, канцлер Німеччини згадала про санкції. Вона сказала, що може у будь-який момент задавати питання американській стороні, коли такі виникають.
За її словами, під час прийняття санкцій (через Конгрес) здійснюється обмін думками, зокрема, за оцінкою наслідків заходів для Європи, відбувається діалог з Міністерством фінансів.
"Якщо будуть надалі проблеми, я можу в будь-який момент поговорити про це з президентом", - запевнила вона.
Нагадаємо, канцлерка ФРН Ангела Меркель 9 квітня вже проводила телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, головною темою якої була ситуація на сході України.
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