Меркель закликала поставити лідера КНДР Кім Чен Ина на місце

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що військового конфлікту з Північною Кореєю можна уникнути і німецький уряд готовий допомогти у вирішенні цього питання дипломатичним шляхом.

Про це передає Reuters.

"Ми повинні зробити більше. Ми не можемо просто наполягати на дипломатичному вирішенні, поки ми сидимо і нічого не робимо", - сказала вона про протистояння між КНДР і США.

Меркель також сказала, що Японія, Південна Корея і Китай повинні бути зацікавлені в тому, щоб "поставити цю людину (лідера КНДР Кім Чен Ина) на своє місце", додає Express.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп попередив про готовність військовим шляхом вирішити проблему КНДР, в разі, якщо Пхеньян буде діяти нерозумно.

Як відомо, між США та КНДР вже довгий час тримаються напружені відносини. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин неодноразово погрожував США. Він наказав армії завжди бути напоготові до ракетного удару, але уточнив, що спостерігатиме за діями Сполучених Штатів.

У відповідь Дональд Трамп пригрозив Північній Кореї військовими діями. "Військові рішення нині є цілковито підготовленими, зарядженими і знятими із запобіжника на той випадок, якщо Північна Корея поводитиметься немудро", - написав американський президент у мікроблозі в Twitter.

Нагадаємо, що після останніх випробувань балістичних ракет КНДР президент США Дональд Трамп пригрозив країні "вогнем і люттю". У свою чергу в КНДР заявили про готовність запустити ракету по американському острову Гуам.