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Меркель звернулася до Путіна з вимогою вплинути на бойовиків на Донбасі

"Нормандська четвірка" може знову зібратися
Канцлер Німеччини Анґела Меркель у вівторок провела телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої вона попросила вплинути на бойовиків "ДНР" і "ЛНР" для припинення бойових дій.
Меркель звернулася до Путіна з вимогою вплинути на бойовиків на Донбасі Фото:EPA/UPG

"Канцлер ФРН звернулася до російського президента з тим, щоб він використовував свій вплив на сепаратистів. Канцлер Німеччини і президент РФ погодилися, що для забезпечення припинення вогню повинні бути додані нові зусилля, і попросили міністрів закордонних справ і їхніх радників залишатися в тісному контакті", - заявив прес-секретар Штеффен Зайберт, пише Reuters.

Прес-служба Кремля, своєю чергою, повідомила, що йдеться про нарощування дипломатичних зусиль на рівні "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія).

"Мається на увазі передбачити найближчим часом контакти міністрів закордонних справ і помічників лідерів у "нормандському форматі", а потім продовжити обговорення ситуації на вищому рівні", - сказано на сайті президента РФ.

Президент Росії і канцлер ФРН висловилися на користь негайного відновлення режиму припинення вогню і підтримали в цьому контексті зусилля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, повідомила російська сторона.

Нагадаємо, Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель запевнила президента України Петра Порошенка в тому, що не допустить жодних геополітичних угод щодо України, які б ігнорували інтереси Києва.

Зокрема, посол Німеччини в Україні Райхель побоюється, що Мінські угоди перебувають на межі зриву.
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07 02 2017 15:32
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