Меркель закликала українських політиків не спокушати населення безкоштовним газом

Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликає українських парламентаріїв не обнадіювати населення можливістю отримувати енергоносії безкоштовно, через механізм субсидій.

"Моє прохання, саме що стосується цін на енергоносії, - питання контроверсійне і суперечливе - навіть якщо є різні думки щодо цін на енергоносії, не потрібно, щоб виникало враження, щоб населення думало, що газ або нафту можна отримати за нульовим тарифом", - заявила на зустрічі зі спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм і головами парламентських фракцій, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Вона пояснила, що Німеччина йшла складним шляху відходу від загальних субсидій до того, щоб вони були індивідуальними для соціально незахищених громадян.

"Але якщо усі отримують субсидії, навіть ті, хто може собі дозволити (оплачувати енергоносії самостійно, - ред.), тут про успіх не можна говорити", - наголосила Меркель.

Нагадаємо, з 1 листопада в Україні на 23% підвищується ціна на газ для населення. Підвищення ціни на газ є однією з вимог МВФ для надання кредитного фінансування.

Проект держбюджету України на 2019 рік передбачає скорочення витрат на житлові субсидії на 15,9 млрд грн (22,4%), порівняно з 2018 роком.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України з 1 листопада підвищив ціну на газ на 23,5%.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду заявила про готовність затвердити нову програму підтримки економічної політики України – stand by arrangement (SBA) – лише після остаточного перегляду тарифів на опаленнявідповідно з підвищенням ціни на газ.