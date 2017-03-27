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Меркель запросила доньку Трампа на саміт "жіночої двадцятки"

Саміт W20 відбудеться в Берліні у квітні
Канцлер Німеччини Ангела Меркель запросила дочку президента США Дональда Трампа Іванку Трамп на економічний саміт у Берліні.
Меркель запросила доньку Трампа на саміт "жіночої двадцятки" Фото: Reuters

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на джерело в адміністрації.

За словами джерела, Меркель запросила Іванку в ході свого візиту до Білого дому. 

Саміт "жіночої двадцятки" W20 відбудеться в Берліні уквітні.

Як повідомлялося, зустріч канцлера Німеччини Ангели Меркель з президентом США Дональдом Трампом відбулася 17 березня. Іванка Трамп була присутня під час дискусії між американськими та німецькими бізнесменами і політиками.

Зазначимо, Трамп заявив Меркель, що Німеччина заборгувала 375 млрд дол. в рамках НАТО.

Нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп не потиснув руку канцлеру Німеччини Ангелі Меркель під час протокольної зйомки в Білому домі.

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