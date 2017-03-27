ПОЛІТИКА НОВИНИКанцлер Німеччини Ангела Меркель запросила дочку президента США Дональда Трампа Іванку Трамп на економічний саміт у Берліні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Меркель запросила доньку Трампа на саміт "жіночої двадцятки"
Саміт W20 відбудеться в Берліні у квітні
Фото: Reuters
Про це повідомляє Associated Press із посиланням на джерело в адміністрації.
За словами джерела, Меркель запросила Іванку в ході свого візиту до Білого дому.
Саміт "жіночої двадцятки" W20 відбудеться в Берліні уквітні.
Як повідомлялося, зустріч канцлера Німеччини Ангели Меркель з президентом США Дональдом Трампом відбулася 17 березня. Іванка Трамп була присутня під час дискусії між американськими та німецькими бізнесменами і політиками.
Зазначимо, Трамп заявив Меркель, що Німеччина заборгувала 375 млрд дол. в рамках НАТО.
Нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп не потиснув руку канцлеру Німеччини Ангелі Меркель під час протокольної зйомки в Білому домі.
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27 03 2017 09:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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