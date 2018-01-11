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Меркель заявила, що розглядає "Північний потік-2" не так критично, як Київ

Канцлер Німеччини виступила за збереження транзиту газу через територію України після 2019 року
Канцлер Німеччини Анґела Меркель заявляє, що розглядає проект "Північний потік-2" не так критично, як Київ і виступає за збереження транзиту газу по території України після 2019 року.
Меркель заявила, що розглядає "Північний потік-2" не так критично, як Київ Фото: ap.org

Про це вона заявила на зустрічі зі спікером Верховної Ради України Андрієм Парубієм і главами парламентських фракцій, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Нам відомо, що Україна відхиляє цей проект. Я менш критично розглядаю цей проект і виступаю за те, щоб були гарантії у України, щоб Україна зберегла свою транзитну роль", - сказала Меркель.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко і держсекретарі МЗС Німеччини обговорили ризики "Північного потоку-2" для Європи.

Газопровід "Північний потік-2" (Nord Stream 2) повинен пройти по Балтійському морю та з'єднати постачальників у Росії зі споживачами у Європі, його довжина становитиме понад 1,2 тис. км. Пропускна спроможність становитиме 55 млрд кубометрів газу на рік. Вартість проекту оцінюється майже у 10 млрд євро. Учасники консорціуму - "Газпром", Engie, OMV, Shell, BASF і Uniper.

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01 11 2018 17:37
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