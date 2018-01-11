Меркель заявила, що розглядає "Північний потік-2" не так критично, як Київ
Про це вона заявила на зустрічі зі спікером Верховної Ради України Андрієм Парубієм і главами парламентських фракцій, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Нам відомо, що Україна відхиляє цей проект. Я менш критично розглядаю цей проект і виступаю за те, щоб були гарантії у України, щоб Україна зберегла свою транзитну роль", - сказала Меркель.
Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко і держсекретарі МЗС Німеччини обговорили ризики "Північного потоку-2" для Європи.
Газопровід "Північний потік-2" (Nord Stream 2) повинен пройти по Балтійському морю та з'єднати постачальників у Росії зі споживачами у Європі, його довжина становитиме понад 1,2 тис. км. Пропускна спроможність становитиме 55 млрд кубометрів газу на рік. Вартість проекту оцінюється майже у 10 млрд євро. Учасники консорціуму - "Газпром", Engie, OMV, Shell, BASF і Uniper.
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