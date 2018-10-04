Меркель заявила про необхідність зберегти транзит газу через Україну
"Ми говорили про цю тему, ми взяли до уваги думки президента України з цього питання. Ми говорили з президентом Росії і висловили збентеження України. Але звичайно, мова йде про те, що частина газу буде йти через українську територію, тобто, транзит через територію України залишається важливим. Звичайно, тут треба враховувати політичний компонент цього питання", – заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель на післьному брифінгу з Петром Порошенком в Берліні. Трансляцію брифінгу вів телеканал "112 Україна".
Раніше, Президент України Петро Порошенко запропонував Німеччині альтернативу "Північному потоку-2", заявивши, що проект є економічно невиправданим.
Порошенко назвав РФ "вкрай ненадійним партнером", а також висловив думку, що реалізація проекту призведе до економічної та енергетичної блокади України, що завдасть їй "величезного збитку". Більш того, на думку українського президента, у газопроводу немає "економічно виправданої основи". А от транзит газу через Україну, за інформацією Порошенка, буде коштувати набагато дешевше і може бути легко і вигідно модернізований".
Довідка: Газпром будує газопровід Турецький потік через Чорне море для скорочення транзиту через Україну: одна нитка Турецького потоку потужністю 15,8 млрд куб. м. газу в рік призначена для турецького ринку; друга, такої ж потужності, - для ринку Центральної та Південної Європи.
Протяжність кожної нитки морської магістралі - понад 900 км. В кінці 2016 року Росія і Туреччина підписали міжурядову угоду за проектом Турецький потік. Будівництво першої нитки газопроводу має бути завершено в березні 2018 року, а другої - в 2019 році.
Інвестиції Газпрому в проект Турецького потоку на 2018 рік заплановані в розмірі 182,4 мільярда рублів (близько $3,2 млрд) проти 92,8 млрд руб (близько $1,6 млрд) у 2017 році. Вартість будівництва Турецького потоку оцінюють в $6 млрд.
Газпром почав будівництво в Чорному морі газопроводу Турецький потік 7 травня 2017 року.
Зазначимо, що Європейський Союз і секретаріат Енергетичного співтовариства публічно виступили за збереження транзиту газу через газотранспортну систему України.
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