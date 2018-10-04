Меркель заявила про необхідність зберегти транзит газу через Україну

Німецька сторона взяла до уваги позицію України щодо будівництва газопроводу "Північний потік–2" і вважає важливим збереження транзиту через територію України.

"Ми говорили про цю тему, ми взяли до уваги думки президента України з цього питання. Ми говорили з президентом Росії і висловили збентеження України. Але звичайно, мова йде про те, що частина газу буде йти через українську територію, тобто, транзит через територію України залишається важливим. Звичайно, тут треба враховувати політичний компонент цього питання", – заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель на післьному брифінгу з Петром Порошенком в Берліні. Трансляцію брифінгу вів телеканал "112 Україна".

Раніше, Президент України Петро Порошенко запропонував Німеччині альтернативу "Північному потоку-2", заявивши, що проект є економічно невиправданим.

Порошенко назвав РФ "вкрай ненадійним партнером", а також висловив думку, що реалізація проекту призведе до економічної та енергетичної блокади України, що завдасть їй "величезного збитку". Більш того, на думку українського президента, у газопроводу немає "економічно виправданої основи". А от транзит газу через Україну, за інформацією Порошенка, буде коштувати набагато дешевше і може бути легко і вигідно модернізований".

Нагадаємо, що компанія Nord Stream 2 AG отримала дозвіл на будівництво й експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у німецькій виключній економічній зоні.