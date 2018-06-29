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Мером Амстердама вперше за багато століть стане жінка

Раніше політик була лідером лівої партії GroenLinks
Міська рада Амстердама ухвалила рішення про призначення 52-річної Фемке Галсеми на посаду мера міста.
Мером Амстердама вперше за багато століть стане жінка Фото: GETTY IMAGES

У той час як мерами більшості міст у Нідерландах є жінки, Амстердам та Роттердам ніколи не мали жінки-мера. Посада мера у Амстердамі з’явилася у 1343 році, -  повідомляє ВВС.

Для вступу Галсеми на посаду її кандидатуру повинен схвалити уряд та прийняти король Віллем-Олександр, проте ця процедура вважається формальністю.

Раніше політик була лідером лівої партії GroenLinks.

Галсему номінували після того, як 45 впливових мешканок Амстердама опублікували відкритий лист, в якому висловлювали протест проти гендерної дискримінації.

Вони заявили, що для столиці, яка вважає себе емансипованою, мультикультурною, гендерно-нейтральною та прогресивною, не призначити мером жінку "було б бентежно". 

Нагадаємо, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив склад нового уряду, переважну більшість посад в якому отримали жінки.

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29 06 2018 16:55
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