Мером Амстердама вперше за багато століть стане жінка
У той час як мерами більшості міст у Нідерландах є жінки, Амстердам та Роттердам ніколи не мали жінки-мера. Посада мера у Амстердамі з’явилася у 1343 році, - повідомляє ВВС.
Для вступу Галсеми на посаду її кандидатуру повинен схвалити уряд та прийняти король Віллем-Олександр, проте ця процедура вважається формальністю.
Раніше політик була лідером лівої партії GroenLinks.
Галсему номінували після того, як 45 впливових мешканок Амстердама опублікували відкритий лист, в якому висловлювали протест проти гендерної дискримінації.
Вони заявили, що для столиці, яка вважає себе емансипованою, мультикультурною, гендерно-нейтральною та прогресивною, не призначити мером жінку "було б бентежно".
Нагадаємо, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив склад нового уряду, переважну більшість посад в якому отримали жінки.
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