МЕРТ рекомендує Порошенку підтримати нові мита на брухт, які порушують угоду про асоціацію з ЄС

Міністерство економічного розвитку рекомендуватиме Президенту Петру Порошенку підписати закон про експортне мито на брухт чорних металів.

Детальна позиція міністерства буде надана за декілька годин, йдеться у повідомленні відомства у Twitter.

Раніше Представництво ЄС в Україні виступило із закликом не продовжувати дію мит на експорт металобрухту, тому що цей крок порушить домовленість із ЄС щодо скасування цих мит.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко підписав закон, який встановлює нульові ставки ввізного мита на відходи та брухт чорних металів замість діючих в розмірі 5%.

21 квітня Верховна Рада тимчасово, строком на три роки, підвищила мито на експорт брухту чорних металів з 10 євро до 30 євро за тонну. За відповідний законопроект №3868 у четвер проголосували 268 народних депутатів. Його поки що не підписав президент України.

Автори законодавчої ініціативи стверджували, що реалізація положень законопроекту додатково принесе більше 500 млн грн бюджетних надходжень на рік.

Підвищення експортного мита активно лобіюють українські металурги, зокрема заводи Ріната Ахметова - ММК ім. Ілліча, "Азовсталь" та "Запоріжсталь".

Вони неодноразово вказували, що попри гострий дефіцит металобрухту на українських заводах, Україна експортує рекордні обсяги брухту, що є вкрай деструктивною тактикою. У 2015 році вивіз брухту з країни побив рекорд і склав більш як 1,2 млн тонн.

В ЄС цю ініціативу сприйняли вкрай негативно, заявивши, що вона порушує "дух і букву" Угоди про асоціацію. Тому ухвалений закон заветував президент. Натомість він запропонував скоротити термін дії мита до 1 року.

Верховна Рада проголосувала за законопроекті №6382 і продовження на два роки дії збільшеного мита на експорт металобрухту. Ще два роки це мито складатиме не 10, а 30 євро за тонну.

Відзначимо, що Україна втратила 39% валютної виручки від експорту металопродукції. Металургійні підприємства України в 2015 році скоротили експорт металопродукції в натуральному вираженні на 15,3%, або на 3,1 млн тонн, в порівнянні з 2014 роком - до 17,1 млн тонн.