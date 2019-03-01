МЕРТ України залучило майже 1 млрд доларів міжнародної технічної допомоги в 2018 році Ці кошти підуть на реалізацію 264 нових проектів

У 2018 році Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) України залучило $953,2 млн міжнародної технічної допомоги, що на 50% більше, ніж за результатами 2017 року.

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"Ці кошти підуть на реалізацію 264 нових проектів, які закладені в середньостроковий План дій уряду", - повідомляє "Інтерфакс-Україна". У прес-службі також додають, що Мінекономрозвитку вдалося залучити від організацій системи ООН на період 2018-2022 рр. $675млн. "Ці кошти підуть на реалізацію проектів у сферах: сталого економічного розвитку, навколишнього середовища і зайнятості, для забезпечення рівного доступу до якісних та інклюзивних послуг і соціального захисту та інше", - розповіли в міністерстві. Додамо, що залишки коштів на єдиному казначейському рахунку станом на 1 січня 2019 року становили 9,861 мільярда гривень.

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