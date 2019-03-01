НОВИНИУ 2018 році Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) України залучило $953,2 млн міжнародної технічної допомоги, що на 50% більше, ніж за результатами 2017 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МЕРТ України залучило майже 1 млрд доларів міжнародної технічної допомоги в 2018 році
Ці кошти підуть на реалізацію 264 нових проектів
Фото: з відкритих джерел
"Ці кошти підуть на реалізацію 264 нових проектів, які закладені в середньостроковий План дій уряду", - повідомляє "Інтерфакс-Україна".
У прес-службі також додають, що Мінекономрозвитку вдалося залучити від організацій системи ООН на період 2018-2022 рр. $675млн.
"Ці кошти підуть на реалізацію проектів у сферах: сталого економічного розвитку, навколишнього середовища і зайнятості, для забезпечення рівного доступу до якісних та інклюзивних послуг і соціального захисту та інше", - розповіли в міністерстві.
Додамо, що залишки коштів на єдиному казначейському рахунку станом на 1 січня 2019 року становили 9,861 мільярда гривень.
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