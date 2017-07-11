МЕРТ ввело санкції проти російського постачальника вугілля

Міністерство економічного розвитку і торгівлі ввело санкції проти компанії Южтранс, яка є одним із найбільших російських постачальників антрациту в Україні.

Про це йдеться в наказі МЕРТ від 30 жовтня, передає LIGA.net.

Як зазначається, санкції вводяться на підставі запиту Служби безпеки і набудуть чинності через 40 днів.

"За дії, які можуть стати на заваді національній економічній безпеці", - йдеться в обґрунтуванні наказу.

У зв'язку з цим, Южтрансу буде заборонено здійснювати зовнішньоекономічну діяльність із господарюючими суб'єктами в Україні.

Южтранс входить в Південну вугільну компанію, яка володіє видобувними активами в Ростовській області (шахтоуправління Садкинської). Южтранс є одним із найбільших постачальників вугілля з Росії. Це вугілля спалюється на теплових електростанціях. Також компанія поставляє антрацит для потреб металургійних і інших промислових підприємств в Україні.

Нагадаємо, Україна з початку 2017 року імпортувала 15,1 млн тонн вугілля на майже $2,2 млн, що в 1,5 рази перевищує суму, яку Україна платила останніх два роки.