МЕРТ запропонувало підвищити мінімальні ціни на алкоголь
У п'ятницю, 28 квітня, було оприлюднено проект постанови Кабінету міністрів, яка встановлює нові мінімальні оптово-відпускні та роздрібні ціни на деякі з алкогольних напоїв, повідомляє прес-служба МЕРТ.
Як наголошується, розмір мінімальних цін на алкоголь, який діє сьогодні, запроваджено у листопаді 2016 року. Водночас, у 2017 році зросли ставки акцизного податку на переважну більшість алкогольних напоїв (горілку, лікеро-горілчані вироби, коньяк, вина, тощо).
"Внаслідок цього до Мінекономіки надійшли чисельні звернення учасників ринку, які наголошували, що чинні мінімальні ціни не покривають їхні операційні витрати", - повідомляє прес-служба.
"Внаслідок цього, на думку асоціацій виробників алкогольної продукції, послаблюється конкуренція з боку легальних виробників і збільшується частка недобросовісних виробників", - йдеться у повідомленні.
Згідно з повідомленням, з метою захисту споживачів від контрафактної та сурогатної продукції та зменшення частки тіньової економіки Мінекономіки пропонує підвищити мінімальні ціни на алкоголь.
Зокрема, роздрібні ціни на горілку та лікеро-горілчані вироби збільшити на 7,64-11,3%; віскі, ром та джин - на 3,5-4,6%; коньяк (бренді) - на 3,4-6,1%; вина з додаванням спирту, ігристе та вермути - на 1,7-1,8%.
Нагадаємо, що з 1 березня ставки акцизів на лікеро-горілчані вироби збільшилися на 20% - до 126,96 грн/літр стовідсоткового спирту.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків