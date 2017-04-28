МЕРТ запропонувало підвищити мінімальні ціни на алкоголь

У 2017 році зросли ставки акцизного податку на переважну більшість алкогольних напоїв

Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) пропонує підвищити мінімальні ціни на алкоголь.

У п'ятницю, 28 квітня, було оприлюднено проект постанови Кабінету міністрів, яка встановлює нові мінімальні оптово-відпускні та роздрібні ціни на деякі з алкогольних напоїв, повідомляє прес-служба МЕРТ.

Як наголошується, розмір мінімальних цін на алкоголь, який діє сьогодні, запроваджено у листопаді 2016 року. Водночас, у 2017 році зросли ставки акцизного податку на переважну більшість алкогольних напоїв (горілку, лікеро-горілчані вироби, коньяк, вина, тощо).

"Внаслідок цього до Мінекономіки надійшли чисельні звернення учасників ринку, які наголошували, що чинні мінімальні ціни не покривають їхні операційні витрати", - повідомляє прес-служба.

"Внаслідок цього, на думку асоціацій виробників алкогольної продукції, послаблюється конкуренція з боку легальних виробників і збільшується частка недобросовісних виробників", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, з метою захисту споживачів від контрафактної та сурогатної продукції та зменшення частки тіньової економіки Мінекономіки пропонує підвищити мінімальні ціни на алкоголь.

Зокрема, роздрібні ціни на горілку та лікеро-горілчані вироби збільшити на 7,64-11,3%; віскі, ром та джин - на 3,5-4,6%; коньяк (бренді) - на 3,4-6,1%; вина з додаванням спирту, ігристе та вермути - на 1,7-1,8%.

Нагадаємо, що з 1 березня ставки акцизів на лікеро-горілчані вироби збільшилися на 20% - до 126,96 грн/літр стовідсоткового спирту.